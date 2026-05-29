Αφήνοντας πίσω της τα λαμπερά γκαλά της Chopard, τα πολυτελή ξενοδοχεία της Γαλλικής Ριβιέρας και τις συζητήσεις που προκάλεσαν τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μεξικανό δισεκατομμυρί απέναντι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Τατιάνα Μπλάτνικ επέστρεψε στην Αθήνα, επιστρέφοντας παράλληλα και στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητάς της.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ επέστρεψε στην Ελλάδα

Η ίδια επέλεξε να κάνει μια άκρως γήινη εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Έκανε τις αγορές της σε μια τυπική ελληνική λαϊκή αγορά, ανάμεσα σε πάγκους με φρούτα και λαχανικά, μακριά από την επίσημη και στημένη εικόνα των κοσμικών εκδηλώσεων.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ στην λαϊκή αγορά Κολωνακίου

Τα ελληνικά στους πάγκους και το «berry happy»

Φορώντας ένα απλό λευκό T-shirt, έχοντας τα μαλλιά της ελεύθερα και κρατώντας μια μεγάλη πάνινη τσάντα για τα ψώνια της, η Τατιάνα Μπλάτνικ περιηγήθηκε στους πάγκους με τις φράουλες και τα καλοκαιρινά φρούτα.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους παρευρισκόμενους και στους παραγωγούς ήταν η άνεσή της να επικοινωνεί απευθείας μαζί τους, χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα για να ζητήσει τα προϊόντα που επιθυμούσε και να μάθει τις τιμές, εισπράττοντας μάλιστα χαμόγελα και θετικές αντιδράσεις.

Η ίδια, μάλιστα, μοιράστηκε ένα σχετικό στιγμιότυπο στο οποίο σχολίασε με χιούμορ τη διάθεσή της, σημειώνοντας: «Simple moments that make me “berry” happy», κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τις φράουλες που αγόραζε εκείνη την ώρα.

Η επόμενη μέρα μετά τη Βενετία και το Eden Roc

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το μπαράζ δημοσιευμάτων του ξένου Τύπου –και κυρίως των ισπανικών περιοδικών– που ασχολούνταν εκτενώς με τη νέα της προσωπική ζωή. Πριν από λίγες ημέρες, η Τατιάνα Μπλάτνικ βρισκόταν στο επίκεντρο της προσοχής λόγω των κοινών εμφανίσεων με τον Ελίας Σακάλ στο ξενοδοχείο Eden Roc Antibes, αλλά και του προηγούμενου ταξιδιού τους στα κανάλια της Βενετίας, όπου παρούσα ήταν και η μητέρα της, Marie Blanche Bierlein.

Παρά τις κοσμικές ανακατατάξεις και τις δηλώσεις της πρώην συντρόφου του Μεξικανού μεγιστάνα, Μαρ Φλόρες, η οποία δήλωσε δημόσια πως «της φαίνονται όλα υπέροχα», η Μπλάτνικ δείχνει να διατηρεί σταθερή τη βάση της στην Αθήνα, συνεχίζοντας τις συνήθειες που τη συνδέουν με την πόλη.