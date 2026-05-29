Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε η Βανέσα Αδαμοπούλου το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου, η οποία μίλησε για το νόημα της ζωής.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που υπάρχουμε, είναι όλο τυχαίο. Μιλάω για τη δική κοσμοθεωρία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή. Υπάρχει μία εξωφρενική τυχαιότητα, δεν υπάρχει σκοπός, πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο γιατί για κάποιον λόγο είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό, θέλουμε σκοπό, φτιάχνουμε σκοπό. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός. Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος», ανέφερε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια.

Και συμπλήρωσε: «Εγώ το αντέχω και θέλω μέσα σε αυτό να φτιάξω το δικό μου παραμύθι. Ότι θα δημιουργήσω ένα νόημα. Το νόημα για μένα στη ζωή μου είναι η τέχνη μου, η αλήθεια μου, το παιδί μου, η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να δημιουργώ, να εκφράζομαι, να αγαπάω. Αυτό είναι το νόημα που έχω βρει εγώ στη ζωή μου».

