Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και έκαναν λόγο για έκτακτη εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα εξαιτίας λιποθυμίας.

Με μια γραπτή τοποθέτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του σε ιατρικό περιβάλλον δεν συνδέεται με κάποιο επείγον περιστατικό.

Η αντίδρασή του ήρθε ως απάντηση σε πληροφορίες που μετέδωσαν τηλεοπτικές εκπομπές που ανέφεραν ότι ένιωσε έντονη αδιαθεσία εντός της κατοικίας του και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Θέλοντας να σταματήσει αμέσως τη διασπορά ανυπόστατων φημών, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσιοποίησε ένα σύντομο κείμενο, εξηγώντας τους πραγματικούς λόγους της νοσηλείας του και ευχαριστώντας τους πολίτες για τα μηνύματα συμπαράστασης.

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνετε καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννης Παπαμιχαήλ», αναφέρει αυτούσια η ανακοίνωσή του.