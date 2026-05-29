Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης στους τέσσερις απατεώνες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας το βράδυ της Δευτέρας (26/5/26), έχοντας εξαπατήσει λίγη ώρα νωρίτερα μια 69χρονη σε Κοινότητα του Δομοκού, από την οποία απέσπασαν χρηματικό ποσό σχεδόν 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ.



Μετά από μία αναβολή στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, οι τρείς άνδρες Ρομά, ηλικίας 28, 22 και 42 ετών και η μία γυναίκα 25 ετών, δικάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5).



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα



Το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ενόχους τους κατηγορούμενους για την πράξη της συναυτουργίας σε απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, απορριπτόμενων των ισχυρισμών περί πρότερου σύννομου βίου και της μεταμέλειας. Όπως ανακοινώθηκε από την έδρα το δικαστήριο θεωρεί ότι η πράξη τελέστηκε από τους κατηγορούμενους χωρίς έτερο πρόσωπο και τους επέβαλλε ποινή φυλάκισης 4 ετών για τον καθένα και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Επιπλέον οι εφέσεις τους δεν έχουν ανασταλτική δύναμη με αποτέλεσμα οι δράστες της απάτης να οδηγηθούν στη φυλακή, με αφαίρεση των τριών ημερών της προσωρινής κράτησής τους.



Πρόκειται για μια απόφαση που στέλνει σαφέστατο μήνυμα σε όλους όσοι για χρόνια εξαπατούν ανθρώπους – κυρίως ηλικιωμένους – και στη συνέχεια καλυπτόμενοι από νομικά παράθυρα και υποτιθέμενη μεταμέλεια ή ακόμη και επιστρέφοντας κάποια από τα κλεμμένα, παραμένουν στους δρόμους και συνεχίζουν το… έργο τους, καταστρέφοντας οικογένειες.



Ελπίζουμε η συγκεκριμένη απόφαση να δείξει το δρόμο και σύντομα να αποδειχθεί ότι η δικαιοσύνη είναι αμείλικτη στην επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα που έχει καταντήσει μάστιγα για την κοινωνία μας. Θυμίζουμε ότι την ίδια ώρα που οι τέσσερις δράστες ήταν στα κρατητήρια, καταγράφονταν δεκάδες τηλεφωνήματα στην περιοχή κυρίως του Δομοκού, με διάφορα σενάρια που είχαν στόχο το πορτοφόλι ανυποψίαστων πολιτών.



Στην συγκεκριμένη απάτη είχε χρησιμοποιηθεί το σενάριο του εφοριακού, με τον δράστη να ζητεί από τη σαστισμένη γυναίκα χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί – υποτίθεται – οφειλή του γιου της στην εφορία. Την έπεισε μάλιστα να συγκεντρώσει σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα και να την αφήσει έξω από το σπίτι της από όπου και την αφαίρεσε η τετράδα των κατηγορουμένων.

Το λευκό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, κατόπιν αναζητήσεων των αστυνομικών, είχε εντοπιστεί το ίδιο βράδυ να κινείται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στην Πιερία και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης που είχαν ενημερωθεί και συμμετείχαν στις έρευνες, ακινητοποίησαν το όχημα και προσήγαγαν τους τέσσερις επιβαίνοντες. Μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Δομοκού, όπου και συνελήφθησαν κι στη συνέχεια ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.