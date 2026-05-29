Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 31-27 την ΑΕΚ, στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ και έκαναν το 3-1 στη σειρά.

Οι Πειραιώτες με την κατάκτηση αυτή, έφτασαν τις έξι συνολικά κατακτήσεις πρωταθλήματος στην ιστορία τους.

Η αναμέτρηση ήταν μοιρασμένη στο ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά ενός γκολ με την Ένωση να είναι μπροστά με 12-11 και τους Πειραιώτες να αντιδρούν και να κάνουν 12-14.

Ωστόσο η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεση και με τέσσερα τέρματα στα τελευταία λεπτά έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 16-15.

Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 19-16, ωστόσο αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να αντιδράσει και με τέσσερα τέρματα πέρασε την ΑΕΚ με 19-20.

Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα προηγήθηκε με 23-28 η ΑΕΚ μείωσε με 27-30, με τον Ολυμπιακό ωστόσο να κρατάει το προβάδισμα και με το τελικό 27-31 να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-4, 7-6, 10-10, 13-14, 16-15 (ημχ.), 19-18, 20-21, 22-23, 23-26, 25-29, 27-31.