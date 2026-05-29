Σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση εννέα χρόνων από τον θάνατο του πατέρα του και πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Λίγο μετά τη συμμετοχή του στο πάνελ του συνεδρίου του Economist, την Παρασκευή 29 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα έξω από τον χώρο της εκδήλωσης και μίλησε με εμφανή συγκίνηση για τη μνήμη του πατέρα του.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του politica.gr για την επέτειο των εννέα χρόνων από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Τον θυμόμαστε συνέχεια και μας λείπει… κάθε μέρα».

Η λιτή αλλά ιδιαίτερα ανθρώπινη αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς η 29η Μαΐου αποτελεί μία ημέρα με ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά και για πολλά στελέχη και υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.