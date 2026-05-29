Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις δύο αγώνες στη θερινή σεζόν για να ξεπεράσει τα έξι μέτρα. Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ εμφανίστηκε στο μίτινγκ της Λεμεσού σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με την πρεμιέρα του στην Κίνα και πέρασε με άνεση πάνω από τα 6.00 ενθουσιάζοντας το κοινό στο Τσίρειο στάδιο.

Μάλιστα δεν δίστασε να βάλει τον πήχη στα 6.15 για να περάσει στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο.

Ο Μανόλο ξεκίνησε τον αγώνα του όταν τελείωσαν οι υπόλοιποι αθλητές τις προσπάθειές τους και είπε στους κριτές να τοποθετήσουν τον πήχη στα 5.65.

Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει το ύψος, καθώς στην πρώτη έριξε τον πήχη πέφτοντας, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολούθως ανέβηκε στα 5.85 για να πετύχει νέο ρεκόρ μίτινγκ και τα κατάφερε και εκεί με χαρακτηριστική άνεση.

Το ίδιο άνετα πέρασε και τα 6.00 για να ανέβει στο Νο 2 του κόσμου μετά τα 6.12 του Μόντο Ντουπλάντις, και ακολούθως ανέβηκε άλλους 15 πόντους, στα 6.15.

Έκανε δύο προσπάθειες, τη δεύτερη χωρίς να λυγίσει το κοντάρι, και αποφάσισε να σταματήσει τον αγώνα του, καθώς, όπως είπε ο ίδιος, ένιωσε κουρασμένος από τα συνεχόμενα άλματα.