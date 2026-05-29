Την επιστροφή της στην Serie A πανηγυρίζει η Μόντσα. Η Ιταλική ομάδα που είχε νικήσει με 2-0 στο πρώτο ματς την Καταντζάρο, ηττήθηκε με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς ωστόσο λόγω καλύτερου πλασαρίσματος στην κανονική διάρκεια πήρε την άνοδο.

Έτσι, η Μόντσα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της, ολοκληρώνοντας την τριάδα των ομάδων που προβιβάζονται στη Serie A μαζί με τις Βενέτσια και Φροζινόνε.

Η Καταντζάρο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πήρε τη νίκη με γκολ του Τζακ και Φροσινίνι, ωστόσο αυτά τα τέρματα δεν ήταν αρκετά για να κάνει την μεγάλη ανατροπή.

Έτσι, η καλύτερη τελική κατάταξη στην κανονική διάρκεια ήταν αυτή έδωσε το εισιτήριο ανόδου στη Μόντσα, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία τον στόχο της επανόδου στην Serie A.