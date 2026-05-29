Με συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νίκο Ταγαρά, κάνοντας λόγο για έναν σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ακεραιότητα, μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση έως τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς»

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς, ένα στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και τον σεβασμό των συναδέλφων του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, έργο στο οποίο, όπως ανέφερε, ο Νίκος Ταγαράς αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα αποτελέσει πιθανότατα την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

«Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο, μια συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Το προσωπικό αντίο του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ανάρτησή του με προσωπικό τόνο, αναφέροντας ότι χάνει έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή.

«Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου πάντα θα θυμάμαι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους φίλους του.