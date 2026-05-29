Η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν αύριο Σάββατο (30/05, 19:00) στην Βουδαπέστη στον τελικό του Champions League και θέλει να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της με την κατάκτηση του τροπαίου.

Αυτό τόνισε στην συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της Αγγλικής ομάδας, Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος επεσήμανε πως βλέπει στους παίκτες του δίψα και πάθος για την κούπα.

Μεταξύ άλλων είπε ο τεχνικός της Άρσεναλ:

Για την προετοιμασία της ομάδας του: «Ήταν μία πολύ καλή και θετική προετοιμασία. Βρισκόμαστε εδώ επειδή το αξίζαμε και κερδίσαμε τη θέση μας. Τώρα θέλουμε να αποδείξουμε πως αξίζουμε και το τρόπαιο. Μιλήσαμε πολύ για όσα συνέβησαν πέρσι. Η ομάδα εξελίχθηκε διαφορετικά μέσα απ’ αυτές τις εμπειρίες και μάθαμε πάρα πολλά».

Για την επιλογή της ενδεκάδας: «Βλέπω δίψα, πάθος και μεγάλη επιθυμία να παίξουν όλοι σε αυτόν τον τελικό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος του».

Για τον Λουίς Ενρίκε: «Ήταν πάντα σημείο αναφοράς για μένα, ακόμη κι όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Παρακολούθησα την πορεία του όταν έφυγε απ’ την Ισπανία. Η προσωπικότητα, η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψης του αποτελούν πηγή έμπνευσης για μένα. Αύριο, βέβαια, θα είμαστε αντίπαλοι».

Για τον τελικό: «Είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Πρέπει να παίξουμε με καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και θάρρος».

Για το αν υπάρχει πίεση: «Πήραμε έναν τίτλο και τώρα θέλουμε τον επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε για εξέλιξη και επόμενο βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα και θέλω οι παίκτες να πιστεύουν πως μπορούν να το πετύχουν».

Για τον Αρσέν Βενγκέρ: «Δεν με πήρε τηλέφωνο, θέλει να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά γνωρίζω πως όλοι στον σύλλογο μας στηρίζουν».

Τέλος, για το αν έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για τον τελικό: «Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του εξέλιξη και το δικό του τέλος. Κάποιες φορές τα πράγματα βγαίνουν πιο φυσικά απ’ όσο τα σχεδιάζεις».