Στη δημοσιότητα βγήκε βίντεο που δείχνει τις συνεχείς ροές μεταναστών στην Κρήτη, με ορισμένους να φτάνουν στο νησί ακόμη και κολυμπώντας.

Το δελτίο ειδήσεων του Alpha πρόβαλε το σχετικό απόσπασμα, που προέρχεται από παραλία στο Ηράκλειο.

Η ιστοσελίδα patris.gr έγραψε ότι τουλάχιστον 792 αλλοδαποί έφτασαν στην Κρήτη μέσα σε μία μέρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και παραπλεόντων πλοίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, είπε:

«Αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη εχθές με την παράνομη άφιξη πλέον των 600 ατόμων στην Κρήτη, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που έγινε το 2015-2016 που πέρασε 1.000.000 κόσμος, που “λιάζονταν κι εξαφανίζονταν”. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται».

Ένωση Ηρακλείου: Δεν θα δώσουμε το κτίριο στις Μαλάδες για να γίνει δομή μεταναστών

Τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες επιχειρεί να βάλει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχετική συνεργασία.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηρακλείου αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρξε – όπως υποστηρίζει – πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλουν στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, από την πρώτη στιγμή των συζητήσεων με το Υπουργείο είχε ξεκαθαριστεί ότι η Ένωση δεν μπορούσε να αναλάβει μόνη της το βάρος μιας τέτοιας απόφασης, ζητώντας τη στήριξη των τοπικών φορέων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, η αρχική θετική στάση που εκφράστηκε από ορισμένες πλευρές μετατράπηκε στη συνέχεια σε αποστασιοποίηση, υπό το βάρος – όπως αναφέρεται – του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.

«Ας βρουν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, κατάλληλο χώρο να στεγάσουν χίλιες ψυχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.