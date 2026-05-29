Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου κλήθηκε να σχολιάσει τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Η κυρία Καρυστιανού μου είναι εμένα προσωπικά μια πολύ συμπαθής γυναίκα. Μια καλοβαλμένη γυναίκα που είναι μαχήτρια. Η μάχη της για τα Τέμπη μέχρι σήμερα ήταν καθοριστική, αλλιώς εάν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού θα είχε θαφτεί προ καιρού. Η επιμονή της και η μαχητικότητά της κέρδισαν μέχρι σήμερα. Μου λείπει μια πολιτική πλατφόρμα, οι θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί και δεν κυβερνιέται μόνο με συνθήματα. Κυβερνιέται με σχεδιασμό και θέσεις. Θα ήθελα να ξέρω τις θέσεις της για το Μακεδονικό και τα Ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα επίσης να ξέρω την κοινωνική και οικονομική πολιτική. Δεν αρκεί να είσαι μια στείρα άρνηση. Αυτό που χρειάζεται είναι όλα μαζί. Δεν ξέρω αν στις εκλογές θα βγει δεύτερη ή τρίτη. Παίζει αυτό. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Θα ήθελα να λοιπόν να ξεκαθαρίσει τη θέση της σε μια ιστορική συγκυρία, όπου τα διεθνή θέματα είναι σε επικαιρότητα και σε μια επικίνδυνη και περίεργη συγκυρία για την Ελλάδα. Θέλω να το επισημάνω αυτό. Εγώ αυτό περιμένω», τόνισε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.

«Είμαι πολιτικά άστεγη όπως και οι φιλοπαπανδρεϊκοί», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

«Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής. Έχω ζήσει ψηλά, με έναν άνθρωπο που ήταν ψηλά ο πήχης, με ένα μυαλό που ήταν πολύ μπροστά σε όλα τα θέματα. Είχε προβλέψει τα πάντα, ακόμα και 30 χρόνια μετά. Για μένα ήταν δάσκαλος», είπε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον Ανδρέα Παπανδρέου.