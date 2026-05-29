Μια κατασκευασμένη ψηφιακή εικόνα και τα όσα ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψε η Κατερίνα Ζαρίφη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην αναστάτωση που προκλήθηκε εξαιτίας μιας φωτογραφίας που δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία διακινήθηκε στο διαδίκτυο και την εμφάνιζε να κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό από την Αφρική, παρουσιάζοντάς το ως γεγονός υιοθεσίας. Η ίδια εξήγησε πώς μια παλαιότερη τηλεοπτική της τοποθέτηση έγινε η αφορμή για να στηθεί η συγκεκριμένη ψευδής είδηση.

«Τρελάθηκα με αυτή την ιστορία. Συζητάγαμε με τη Φαίη για την αδυναμία που έχω στα παιδάκια από την Αφρική και γενικότερα, τα μικρά παιδάκια τα λατρεύω. Το ξέρει και η Φαίη, η οποία κάποια στιγμή με ρώτησε αν θα υιοθετούσα και της είπα: με χαρά και έχω ρωτήσει, έχω ψάξει», δήλωσε αρχικά η Κατερίνα Ζαρίφη εξηγώντας το υπόβαθρο της παρεξήγησης.

Το διπλό σοκ και τα 400 μηνύματα στο Instagram

Η κατάσταση πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με την ίδια να έρχεται αντιμέτωπη με εκατοντάδες μηνύματα από χρήστες που θεωρούσαν την πληροφορία αληθινή, αλλά και με ακραίες αντιδράσεις.

Περιγράφοντας τις πρώτες της αντιδράσεις, η ίδια τόνισε: «Το βράδυ μου ήρθαν 400 μηνύματα στο instagram: Μπράβο για το παιδάκι που υιοθέτησες. Ήταν μια φωτογραφία που έγινε με τεχνική νοημοσύνη και κρατάω ένα παιδάκι το οποίο γράφουν ότι το υιοθέτησα από την Αφρική. Πρώτο σοκ γιατί δεν ξέρεις τι προσπάθεια μπορεί να έχει ο άλλος, ή τι σοκ μπορείς να του δημιουργήσεις, όταν προσπαθεί κάτι».

Η εξέλιξη όμως ήταν ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η ψεύτικη είδηση πυροδότησε κύμα αρνητικών σχολίων. «Το δεύτερο σοκ ήταν η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκα γιατί υιοθέτησα ένα παιδάκι από την Αφρική, το υποτιθέμενο παιδάκι και μάλιστα μια κοπέλα μου έστειλε: Μην τους αφήσεις να μιλάνε έτσι για το παιδάκι σου. Όλο σε παράνοια…» συμπλήρωσε στη συνέχεια της ροής του λόγου της.

Η απόφαση για το μέλλον

Αντί να πτοηθεί από τις επιθέσεις και τα σχόλια που δέχτηκε στον ψηφιακό κόσμο, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη θέση ότι η συγκεκριμένη εμπειρία λειτούργησε αντίθετα μέσα της, ενισχύοντας τις προσωπικές της πεποιθήσεις.

Αναφερόμενη στις μελλοντικές της προθέσεις και στην ερώτηση που της έγινε για το αν θα προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση, η Κατερίνα Ζαρίφη κατέληξε: «Όλο αυτό με πείσμωσε περισσότερο. Τώρα θα το έκανα με ένα παιδί σε ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα ήταν η εθνικότητα ή οτιδήποτε. Αλλά θα το έκανα μόνο γιατί με πείσμωσε αυτό που είπαν: Δεν είχε παιδιά η πατρίδα σου να πάρεις;»