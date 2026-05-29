Σκηνές βγαλμένες από ταινία φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν σε μπαρ της Εύβοιας από πρώην εργαζόμενο που απολύθηκε, επειδή φέρεται να δημιουργούσε συνεχώς καβγάδες.

Ο άνδρας μαζί με την παρέα του επισκέφτηκαν την επιχείρηση λίγο καιρό μετά και τα έκαναν «λαμπόγυαλο», καταστρέφοντας την κάβα της επιχείρησης και εκτοξεύοντας σκαμπό και καρέκλες προς πάσα κατεύθυνση.

«Πού είναι; Πες μου πού είναι», ακούγεται να λέει ο πρώην εργαζόμενος, σε βίντεο που δημοσίευσαν οι «Αποκαλύψεις».

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, τότε εμφανίστηκε η σύντροφος ενός εκ των ιδιοκτητών του καταστήματος και ανέφερε ότι θα καλέσει την αστυνομία, με τον πρώην εργαζόμενο να επιμένει να καλέσει το 100 και στη συνέχεια έφυγε από το κατάστημα. Μάλιστα, ένας από την παρέα του φώναζε «αύριο χειροβομβίδα» και κάποιος άλλος «θα την σκοτώσω».

Οι «Αποκαλύψεις» ανέφεραν ότι η δίκη του πρώην εργαζόμενου αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο, ενώ από την παρέα του εντοπίστηκε ένα άτομο που είναι πορτιέρης σε μαγαζί, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο.