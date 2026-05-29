Νέο μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά προς τον Σωκράτη Φάμελλο έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας πως θα συμμετάσχει κανονικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου 2026, παρά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η νέα δημόσια παρέμβαση του βουλευτή Χανίων έρχεται σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές συγκρούσεις, δημοσκοπική πίεση αλλά και τις εξελίξεις γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Ο Παύλος Πολάκης επιμένει ότι παραμένει ενεργό στέλεχος του κόμματος και συνεχίζει να υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, παρά την απόφαση της ηγεσίας να τον θέσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media, απαντώντας στις πληροφορίες και τα σενάρια σχετικά με το αν θα δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση.

Στην ίδια παρέμβαση, ο βουλευτής Χανίων εξαπέλυσε νέα αιχμή κατά της ηγεσίας του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης».

«Αυτό θα προσπαθήσουμε. Εγώ και πάρα πολλοί άλλοι», πρόσθεσε, δίνοντας σαφές πολιτικό στίγμα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης.

Η απάντηση Φάμελλου

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ξεκαθάρισε δημόσια ότι ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή, επικαλούμενος τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως «με βάση την απόφαση του Συνεδρίου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν είναι μέλος της Κ.Ο., δεν ικανοποιείται η απόφαση του Συνεδρίου».

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης έχει απορρίψει αυτή την ερμηνεία, επιμένοντας ότι διατηρεί κανονικά τη θέση του στα κομματικά όργανα.