Για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, αλλά και για τη διαγραφή Πολάκη, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τη δημόσια παρέμβαση του πρώην υπουργού «προσβλητική και αήθη», υποστηρίζοντας ότι δεν περιείχε «κανένα στοιχείο αλήθειας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά και την πρόταση Χατζησωκράτη, η οποία είχε προηγηθεί και αποτέλεσε αφορμή για την ανάρτηση Πολάκη πριν από τη διαγραφή του.

«Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τις εξελίξεις στην Αριστερά και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Επείγει η ενωτική διέξοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η στάση όλων θα πρέπει να συγκλίνει προς μια ενιαία προοδευτική έκφραση.

«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει δημόσια το επόμενο διάστημα».

«Ναι στις συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργία νέων σχημάτων και προσκλητήριο ευρύ για να χωρέσουν όλοι οι δημοκράτες πολίτες, σχήματα και ενότητες», είπε χαρακτηριστικά.