Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, ότι η Τουρκία είναι «αξιόπιστος εταίρος» δεν ξάφνιασε, αφού οι δύο χώρες έχουν ισχυρές εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις εκτός των ορίων του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αναπτύξει ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και περίπου 150 στρατιώτες στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να ενισχύσει τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η γερμανική δύναμη, η οποία θα αναλάβει από την τρέχουσα αμερικανική μονάδα στην Τουρκία από τον Ιούνιο του 2026, θα επιχειρεί σε στενή συνεργασία με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ως μέρος του ολοκληρωμένου δικτύου αεράμυνας του ΝΑΤΟ έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αποστολή αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η «Δύναμη Κρούσης Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Άμυνας», που θα δημιουργηθεί εντός των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να συνεργάζεται στενά με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η αποστολή αποτελεί μέρος της κατανομής βαρών του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη εντός της συμμαχίας.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η μονάδα Patriot και οι περίπου 150 στρατιώτες που θα αναπτυχθούν θα αντικαταστήσουν την αμερικανική μονάδα που σταθμεύει σήμερα στην Τουρκία. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας στις δηλώσεις του κράτησε βέβαια τα προσχήματα, λέγοντας ότι για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Να σκεφτούν «πιο ρεαλιστικά και στρατηγικά» κάλεσε τις Βρυξέλλες ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, και ζήτησε «μη-πολιτικό τρόπο» εξέτασης του αιτήματος ένταξης και συμπερίληψη της Τουρκίας στον σχεδιασμό της Ένωσης για θέματα άμυνας και εμπορίου.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ με τον Χακάν Φιντάν

«Λέτε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί για εσάς σταθερή προτεραιότητα. Αυτό είναι καλό μήνυμα και το καλωσορίζουμε και λέμε ότι η στρατηγική σχέση με την ΕΕ πρέπει να εμβαθυνθεί περαιτέρω. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να υπερασπιστούμε τα κοινά μας συμφέροντα. Η Τουρκία, ως σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ και επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όταν συζητούμε για εμπόριο και άμυνα», τόνισε ο κ. Βάντεφουλ και πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ σημαντικός ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε επίσης εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, ολοκλήρωση σύντομα του διαλόγου για απελευθέρωση των θεωρήσεων και να μην εξαιρείται η Τουρκία από τους μηχανισμούς άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό», επισήμανε και αναφέρθηκε σε «μεγάλη πρόοδο» που έχει καταγράψει η χώρα του στα θέματα άμυνας. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί – θα ήταν μειονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε χαρακτηριστικά. Με την κυβέρνηση της Γερμανίας να βρίσκεται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, μια ακόμη παράμετρος των στενών γερμανοτουρκικών σχέσεων, είναι και ο ρόλος της τουρκικής μειονότητας στη Γερμανία κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια. Μια μειονότητα που συνδυάζει πλέον όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την αναδεικνύουν σε ισχυρότατο λόμπι και σε σημαντικό πολιτικό παράγοντα, με μεγάλη κοινωνική και οικονομική δυναμική, αλλά και σε ένα είδος στέρεας γέφυρας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι αποτελούν ένα μεγάλο «όπλο» και «το μακρύ χέρι» του Ερντογάν στη Γερμανία. Ο τζίρος των τουρκικών επιχειρήσεων στη Γερμανία ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από τους συνολικά 500 χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτές, το 35-40% είναι Γερμανοί. Περίπου 7 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, είτε άμεσα είτε μέσω ενός γονέα, είναι ψηφοφόροι.

Ιστορικά, οι Τούρκοι στη Γερμανία ψήφιζαν κυρίως το Social Democratic Party of Germany (SPD), όμως τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι στρέφονται ολοένα και περισσότερο και προς άλλα κόμματα. Μάλιστα, ορισμένοι Γερμανοί τουρκικής καταγωγής έχουν δηλώσει ότι ψήφισαν ακόμη και ακροδεξιά κόμματα όπως το Alternative for Germany. Αυτό αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτιμήσεις και τις κοινωνικές δυναμικές της τουρκικής κοινότητας στη Γερμανία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμη ότι η πρώτη χώρα σε εισαγωγές τουρκικών προϊόντων είναι η Γερμανία και αντιστρόφως η πρώτη χώρα σε εξαγωγές στην Τουρκία είναι η Γερμανία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει επίσης στενές διπλωματικές σχέσεις με τη Γερμανία. Και φροντίζει με κάθε ευκαιρία να ενημερώνει για την τουρκική προκλητικότητα.