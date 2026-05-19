Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε προτού αρχίσει αργότερα σήμερα διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο.

Η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει φτάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» όσον αφορά την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη, είπε ο κ. Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ αύριο Τετάρτη, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Οι δύο χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να «υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας», επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Οι δύο πλευρές επεκτείνουν ενεργά τους δεσμούς τους σε οικονομικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο, ανέφερε, μιλώντας για «στενή» και «στρατηγική» σχέση που διαδραματίζει «σταθεροποιητικό ρόλο» στις διεθνείς σχέσεις.

«Δεν ευθυγραμμιζόμαστε εναντίον οποιουδήποτε, εργαζόμαστε για την υπόθεση της ειρήνης και οικουμενικής ευημερίας», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος στο μήνυμα αυτό.

Τον κ. Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα και οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών (Gazprom, Rosneft), σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Αν και ο κ. Πούτιν αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του κ. Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ.

Αναμένεται επίσης να συζητηθούν οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και η εξέλιξη του πολέμου -της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην ορολογία του Κρεμλίνου- στην Ουκρανία.

Πάντα σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, αναμένεται να υπογραφούν κοινή διακήρυξη και διάφορες διμερείς συμφωνίες.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τον Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο χώρες θα συνάψουν κάπου 40 συμφωνίες, σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές κ.ά. τομείς.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που προωθεί η ρωσική πλευρά είναι η κατασκευή αγωγού που έχει βαφτιστεί «Σιβηρία 2», για τη μεταφορά αερίου στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εισαγωγείς πετρελαίου και αερίου της Ρωσίας.

Η επίσκεψη συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας.

Κατά τον κ. Ουσακόφ, οι πρόεδροι Πούτιν και Σι αναμένεται να συναντηθούν αρκετές φορές ακόμη φέτος, στο περιθώριο διεθνών συνόδων.