Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο 13χρονων αγοριών που εγκλωβίστηκαν στα νερά του ποταμού Άραχθου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για τον απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα ίδια τα παιδιά, έπαιζαν κοντά στην όχθη όταν η στάθμη του ποταμού ανέβηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα το νερό να βαθύνει απότομα. Τα δύο ανήλικα παρασύρθηκαν σε σημείο με καλάμια, όπου αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη.

Για τη διάσωσή τους στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, με τη συμμετοχή 12 πυροσβεστών και πέντε οχημάτων.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε προληπτικά και η ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει σε διακοπή λειτουργίας στο φράγμα του Πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν αναγκαίο.