Νέα ερωτήματα προκαλεί η τραγωδία στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στο Vaavu Atoll.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα σώματα των τεσσάρων αγνοούμενων Ιταλών εντοπίστηκαν βαθιά μέσα στη σπηλιά, σχεδόν μαζί, ενώ ο πέμπτος νεκρός, ο Ιταλός εκπαιδευτής καταδύσεων Gianluca Benedetti, είχε βρεθεί νωρίτερα σε διαφορετικό σημείο, κοντά στην είσοδο ή σε εξωτερικό τμήμα του σπηλαίου. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για το τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά της μοιραίας κατάδυσης.

Οι τέσσερις βρέθηκαν μαζί στο βαθύτερο σημείο

Τα σώματα των Monica Montefalcone, της κόρης της Giorgia Sommacal, της Muriel Oddenino και του Federico Gualtieri εντοπίστηκαν από ομάδα εξειδικευμένων Φινλανδών τεχνικών δυτών, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες μέσω του Divers Alert Network Europe. Οι δύτες χρησιμοποίησαν προηγμένο εξοπλισμό κλειστού κυκλώματος, κατάλληλο για πολύωρες και υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις σε κλειστά υποθαλάσσια περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με το AP, οι τέσσερις βρέθηκαν συγκεντρωμένοι στο τρίτο και βαθύτερο τμήμα της σπηλιάς, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι εγκλωβίστηκαν ή αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο σύστημα των υποθαλάσσιων περασμάτων. Η ανάσυρση των σορών αναμένεται να γίνει σταδιακά, λόγω της επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Ο εκπαιδευτής βρέθηκε αλλού – Το κρίσιμο ερώτημα

Το πιο αινιγματικό στοιχείο είναι η θέση στην οποία εντοπίστηκε ο εκπαιδευτής Gianluca Benedetti. Η σορός του είχε ανασυρθεί την ημέρα του δυστυχήματος, σε διαφορετικό σημείο από τους υπόλοιπους τέσσερις. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο ή έξω από το βαθύτερο τμήμα της σπηλιάς, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό.

Αυτό το εύρημα δημιουργεί ερωτήματα για τη δυναμική του δυστυχήματος: αν ο εκπαιδευτής προσπάθησε να βγει για να ζητήσει βοήθεια, αν αποκόπηκε από την ομάδα, αν επιχείρησε να οδηγήσει τους υπόλοιπους προς την έξοδο ή αν υπήρξε αιφνίδιο πρόβλημα που διαχώρισε τους δύτες μέσα στη σπηλιά.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη απάντηση για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Κατάδυση πέρα από το όριο των Μαλδίβων

Η ομάδα φέρεται να είχε κατέβει σε βάθος περίπου 50 έως 60 μέτρων, ενώ το όριο για ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται ως κρίσιμο, καθώς οι μεγάλες αποστάσεις, τα ρεύματα, ο περιορισμένος χώρος και η έλλειψη άμεσης ορατότητας μέσα σε σπήλαιο μπορούν να μετατρέψουν μια κατάδυση σε παγίδα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η σπηλιά, γνωστή σε διεθνή μέσα ως Thinwana Kandu ή «shark cave», περιγράφεται ως βαθύ και επικίνδυνο σύστημα, όπου η πρόσβαση απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία, τεχνική κατάδυση και αυστηρό σχεδιασμό.

Ένας διασώστης νεκρός στις έρευνες

Η τραγωδία έγινε ακόμη βαρύτερη όταν δύτης των ενόπλων δυνάμεων των Μαλδίβων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας. Ο διασώστης υπέστη επιπλοκές που συνδέονται με νόσο αποσυμπίεσης, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή αναστολή των ερευνών.

Οι κακές καιρικές συνθήκες, τα ισχυρά ρεύματα και το μεγάλο βάθος δυσκόλεψαν τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή εξειδικευμένων δυτών από τη Φινλανδία.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Το βασικό ερώτημα είναι αν η ομάδα μπήκε συνειδητά στο σύστημα σπηλαίων ή αν παρασύρθηκε/αποπροσανατολίστηκε λόγω συνθηκών. Οι αρχές εξετάζουν τις διαδικασίες που προηγήθηκαν της κατάδυσης, τον εξοπλισμό, το σχέδιο κατάδυσης, την εμπειρία των συμμετεχόντων και το κατά πόσο τηρήθηκαν τα τοπικά όρια ασφαλείας.

Το γεγονός ότι οι τέσσερις βρέθηκαν μαζί στο εσωτερικό, ενώ ο εκπαιδευτής εντοπίστηκε σε άλλο σημείο, είναι το στοιχείο που δίνει στην υπόθεση χαρακτήρα μυστηρίου. Μπορεί να δείχνει προσπάθεια διαφυγής, απόπειρα διάσωσης ή διάσπαση της ομάδας κάτω από συνθήκες πανικού. Προς το παρόν, όμως, όλα αυτά παραμένουν σενάρια.

Η επίσημη έρευνα αναμένεται να δείξει αν πρόκειται για ατύχημα λόγω βάθους και συνθηκών, για λάθος σχεδιασμό ή για συνδυασμό παραγόντων που οδήγησαν σε μία από τις πιο πολύνεκρες καταδυτικές τραγωδίες στην ιστορία των Μαλδίβων.