Σε διευκρινίσεις για την πορεία του στολίσκου Global Sumud, που είχε προορισμό τη Γάζα, προχώρησε η Λευκωσία, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σκάφη ουδέποτε εισήλθαν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τοποθέτηση της κυπριακής πλευράς έρχεται μετά τις πληροφορίες για αναχαίτιση σκαφών του στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις στην ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχή ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα, ενώ οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν μέρος του στόλου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Η Λευκωσία απορρίπτει εμπλοκή κυπριακής δικαιοδοσίας

Η κυπριακή κυβέρνηση εμφανίζεται να θέλει να αποσαφηνίσει ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και, συνεπώς, δεν υπήρξε ζήτημα άμεσης κυπριακής επιχειρησιακής εμπλοκής.

Η διευκρίνιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αρκετές διεθνείς αναφορές χρησιμοποιήθηκε η διατύπωση ότι η αναχαίτιση έγινε «ανοιχτά της Κύπρου», γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο στολίσκος βρισκόταν κοντά ή εντός περιοχής κυπριακής ευθύνης.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, ο στολίσκος αποτελούνταν από δεκάδες σκάφη και εκατοντάδες ακτιβιστές, με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Reuters μετέδωσε ότι οι διοργανωτές έκαναν λόγο για αναχαίτιση σκαφών και απώλεια επικοινωνίας με άλλα πλοία του στολίσκου.

Το Ισραήλ μιλά για εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι δεν θα επιτρέψει παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Πριν από την αναχαίτιση, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τα σκάφη να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν, σύμφωνα με διεθνείς μεταδόσεις.

Οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν την ισραηλινή επιχείρηση ως παράνομη επέμβαση σε διεθνή ύδατα, ενώ η Τουρκία καταδίκασε την παρέμβαση κάνοντας λόγο για πράξη «πειρατείας», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Γιατί έχει σημασία η δήλωση της Κύπρου

Η στάση της Λευκωσίας έχει διπλή σημασία. Από τη μία, η Κύπρος βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στην περιοχή όπου κινούνται συχνά αποστολές προς τη Γάζα και έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια σε συζητήσεις για ανθρωπιστικούς θαλάσσιους διαδρόμους. Από την άλλη, κάθε αναφορά σε κυπριακά χωρικά ύδατα ή κυπριακή δικαιοδοσία μπορεί να δημιουργήσει διπλωματικές προεκτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε τεθεί πρόταση να εκφορτωθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο και να μεταφερθεί στη Γάζα μέσω ελεγχόμενου μηχανισμού, πρόταση που οι οργανωτές προηγούμενης αποστολής του στολίσκου είχαν απορρίψει.

Με τη νέα της τοποθέτηση, η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η αναχαίτιση του Global Sumud δεν έγινε εντός κυπριακών χωρικών υδάτων και ότι η ίδια δεν είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στο περιστατικό.

Νέο επεισόδιο γύρω από τη Γάζα

Ο στολίσκος Global Sumud αποτελεί μέρος των επαναλαμβανόμενων προσπαθειών ακτιβιστών να φτάσουν διά θαλάσσης στη Γάζα και να αμφισβητήσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η τελευταία αποστολή αναχώρησε από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και ήταν η τρίτη προσπάθεια μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 να σπάσει ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα.

Η υπόθεση προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα διπλωματικών και επιχειρησιακών εντάσεων γύρω από τη Γάζα, με την Κύπρο να επιμένει ότι, παρά τη γεωγραφική εγγύτητα, ο στολίσκος δεν πέρασε σε κυπριακά χωρικά ύδατα.