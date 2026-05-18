Με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τον ρόλο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, αναφέρεται η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σε εκτενές ρεπορτάζ της, με αφορμή την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει τον Κωστή Χατζηδάκη «αρχιτέκτονα πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων», σημειώνοντας ότι από τα προηγούμενα κυβερνητικά του αξιώματα συνέβαλε καθοριστικά σε αλλαγές που, όπως επισημαίνει, συνδέονται με την ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Αρχιτέκτονας μεταρρυθμίσεων»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προώθησε μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, η οποία περιλάμβανε πιο ευέλικτα ωράρια και ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Η Handelsblatt στέκεται ιδιαίτερα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημαίνοντας ότι επιτρέπει την καταγραφή των υπερωριών σε πραγματικό χρόνο και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Παράλληλα, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Χατζηδάκης έθεσε στο επίκεντρο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με την εφημερίδα να παρουσιάζει τη συγκεκριμένη πολιτική ως βασικό μέρος της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης.

Χατζηδάκης: «Μειώσαμε το κενό ΦΠΑ από 23% σε 9,5%»

Στο ρεπορτάζ φιλοξενούνται δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο οποίος αναφέρεται στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών.

Όπως σημειώνει ο Κωστής Χατζηδάκης, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το κενό ΦΠΑ από 23% το 2018 σε 9,5%, φτάνοντας στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση 83 φόρων και τελών, απλοποίησε το πλαίσιο για την έγκριση επενδύσεων και δημιούργησε, όπως αναφέρει, «τα πιο γενναιόδωρα κίνητρα στην Ευρώπη» για νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτομία.

«Αριθμοί που προκαλούν ζήλια στους Γερμανούς συνομιλητές»

Με αφορμή την επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο, η Handelsblatt σημειώνει ότι ο Έλληνας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φέρνει μαζί του οικονομικά μεγέθη που ενδεχομένως θα προκαλέσουν ζήλια στους Γερμανούς συνομιλητές του.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1% το προηγούμενο έτος, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 1,3%.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το 2025 η Ελλάδα ήταν μία από τις μόλις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, με το πλεόνασμα να ανέρχεται στο 1,7% του ΑΕΠ.

«Δεν πρόκειται για μαγική συνταγή»

Ο Κωστής Χατζηδάκης αποδίδει την εικόνα αυτή στη συνεπή οικονομική και δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε.

«Δεν πρόκειται για μαγική συνταγή, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στέρεης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία συνδυάζει με συνέπεια τη δημοσιονομική πειθαρχία με μέτρα που προωθούν την ανάπτυξη και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε καλή θέση εκκίνησης ώστε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αναταράξεις που προκαλούνται από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Από το χείλος της χρεοκοπίας στην επενδυτική αξιοπιστία

Η Handelsblatt υπενθυμίζει ότι πριν από δέκα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος της κρατικής χρεοκοπίας, ενώ σήμερα όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης την κατατάσσουν ξανά ως πιστωτικά αξιόπιστο οφειλέτη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, με βάση στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα μείωσε το ποσοστό χρέους της το 2025 ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόοδος αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που είχαν χορηγηθεί στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ήδη στο τέλος του τρέχοντος έτους η Ελλάδα θα μπορούσε να παραδώσει στην Ιταλία τον τίτλο της χώρας με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γερμανικές επενδύσεις: «Ισχυρή βάση, αλλά όχι το τέλος του δρόμου»

Το δημοσίευμα της Handelsblatt στέκεται και στις γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη χώρα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτηρίζει τη θέση αυτή «ισχυρή βάση», προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της επενδυτικής παρουσίας.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα προσφέρει σήμερα έναν συνδυασμό πολιτικής σταθερότητας, βελτιωμένων μακροοικονομικών δεικτών και μεταρρυθμιστικού προγράμματος, στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική για στρατηγικούς επενδυτές.

Το μήνυμα προς το Βερολίνο

Η εικόνα που μεταφέρει το γερμανικό δημοσίευμα είναι σαφής: η Ελλάδα δεν εμφανίζεται πλέον ως ο «αδύναμος κρίκος» της Ευρωζώνης, αλλά ως χώρα που πέτυχε δημοσιονομική σταθεροποίηση, επέστρεψε στην επενδυτική βαθμίδα και επιχειρεί να προσελκύσει νέα κεφάλαια.

Η επίσκεψη Χατζηδάκη στο Βερολίνο αποκτά έτσι ιδιαίτερο πολιτικό και οικονομικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται από τη Handelsblatt ως παράδειγμα ανάκαμψης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.