Νέα επιχείρηση κοντά στα σύνορα με το Ιράκ ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν οργανώσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δρούσαν «για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Μπανέ, στην επαρχία Κουρδιστάν του δυτικού Ιράν, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ζώνη κοντά στα σύνορα με το βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατηγείου Hamzeh Seyed al-Shohada των χερσαίων δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, στόχος ήταν «αντεπαναστατικές τρομοκρατικές ομάδες» που φέρονται να δραστηριοποιούνται στο βόρειο Ιράκ.

Κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με την Τεχεράνη

Ιρανικά μέσα που πρόσκεινται στην κρατική γραμμή μετέδωσαν ότι οι ομάδες αυτές επιχείρησαν να μεταφέρουν στο εσωτερικό του Ιράν μεγάλο φορτίο αμερικανικής προέλευσης όπλων και πυρομαχικών. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν ποσότητες οπλισμού και πυρομαχικών μετά το πλήγμα στην περιοχή Μπανέ.

Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των οργανώσεων που φέρεται να στοχοποίησε, ούτε για τυχόν νεκρούς ή τραυματίες. Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η περιοχή-κλειδί στα σύνορα Ιράν – Ιράκ

Η επαρχία Κουρδιστάν του Ιράν και οι ορεινές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράκ αποτελούν εδώ και χρόνια πεδίο έντασης ανάμεσα στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και κουρδικές ή αντικαθεστωτικές οργανώσεις που η Τεχεράνη κατηγορεί για διασυνδέσεις με ξένες υπηρεσίες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο βόρειο Ιράκ ότι χρησιμοποιούν την περιοχή ως βάση για επιχειρήσεις, δολιοφθορές ή εισαγωγή οπλισμού στο Ιράν. Η νέα ανακοίνωση κινείται στο ίδιο μοτίβο, με την Τεχεράνη να συνδέει ευθέως τις συγκεκριμένες ομάδες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η επιχείρηση εν μέσω περιφερειακής έντασης

Το περιστατικό έρχεται σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να καταγγέλλει διαρκώς αμερικανοϊσραηλινή δράση εναντίον του και να παρουσιάζει εσωτερικές επιχειρήσεις ασφαλείας ως μέρος της ευρύτερης αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ.

Τον Μάρτιο, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι «συντόνισαν» εκατοντάδες επιθέσεις με συμμάχους τους στην περιοχή εναντίον στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το τουρκικό Anadolu που επικαλείτο το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA.

Η νέα επιχείρηση κοντά στα σύνορα με το Ιράκ δείχνει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να παρουσιάσει την εσωτερική ασφάλεια, το κουρδικό μέτωπο και την αντιπαράθεση με ΗΠΑ – Ισραήλ ως ενιαίο πεδίο απειλής.

Μήνυμα προς Ιράκ, ΗΠΑ και Ισραήλ

Πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης λειτουργεί και ως πολιτικό μήνυμα. Η Τεχεράνη θέλει να δείξει ότι παρακολουθεί στενά τις κινήσεις στα δυτικά της σύνορα και ότι θεωρεί το βόρειο Ιράκ πιθανό χώρο δράσης ομάδων που, κατά την ιρανική αφήγηση, υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις.

Για το Ιράκ, το μήνυμα είναι επίσης σαφές: το Ιράν εξακολουθεί να θεωρεί τις κουρδικές περιοχές του βορρά ζήτημα άμεσης εθνικής ασφάλειας. Για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Τεχεράνη επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι θα αποδίδει σε αυτές την ευθύνη για δίκτυα και οργανώσεις που φέρονται να κινούνται εναντίον της στο εσωτερικό ή στα σύνορά της.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των οργανώσεων που στοχοποιήθηκαν και για το εύρος του οπλισμού που, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κατασχέθηκε.