Ένας τεράστιος αστεροειδής με τη δυνατότητα να καταστρέψει ολόκληρη πόλη αναμένεται να περάσει εξαιρετικά κοντά από τη Γη το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των φίλων της αστρονομίας.

Οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι ο διαστημικός βράχος, με την ονομασία «2026 JH2», έχει μέγεθος έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερο από ένα λεωφορείο του Λονδίνου και θα περάσει «όσο πιο κοντά γίνεται χωρίς να συγκρουστεί» με τον πλανήτη μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αστεροειδής θα φτάσει σε απόσταση περίπου 90.000 χιλιομέτρων από τη Γη στις 10:23 μ.μ. ώρα Βρετανίας.

Η απόσταση αυτή θεωρείται εξαιρετικά μικρή για αστρονομικά δεδομένα, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της απόστασης ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη. Οι υπολογισμοί τοποθετούν το μέγεθος του αστεροειδούς μεταξύ 16 και 35 μέτρων σε διάμετρο, ενώ κινείται προς τη Γη με ταχύτητα περίπου 32.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Παρότι διαθέτει αρκετή μάζα ώστε να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη, οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα σύγκρουσης με τη Γη τουλάχιστον για τα επόμενα 100 χρόνια. Ωστόσο, η πολύ κοντινή διέλευσή του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς τέτοιου είδους περάσματα θεωρούνται σπάνια.

Ο αστεροειδής δεν θα είναι ορατός με γυμνό μάτι, καθώς θα εμφανίζεται πολύ αχνός, ωστόσο ενδέχεται να γίνει αντιληπτός μέσω ερασιτεχνικών τηλεσκοπίων υπό συνθήκες σκοτεινού ουρανού. Για όσους δεν διαθέτουν εξοπλισμό αστροπαρατήρησης, Ιταλοί αστρονόμοι θα μεταδώσουν ζωντανά τη διέλευση μέσω τηλεσκοπίου στο κανάλι του «The Virtual Telescope Project» στο YouTube, με την μετάδοση να ξεκινά στις 8:45 μ.μ. ώρα Βρετανίας.

Οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να έχουν τις καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης του «2026 JH2» από περιοχές με σκοτεινό ουρανό και καθαρό βόρειο ορίζοντα. Την ώρα της κοντινότερης προσέγγισης, ο αστεροειδής θα κινείται στην περιοχή της Μεγάλης Άρκτου, αρκετά ψηλά στον ουρανό. Τα κιάλια πιθανότατα δεν θα είναι αρκετά ισχυρά, εκτός αν πρόκειται για πολύ μεγάλα μοντέλα, ενώ μικρά τηλεσκόπια θεωρείται ότι θα επαρκούν για την παρατήρησή του. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, θα εμφανίζεται ως μια αχνή κινούμενη κουκκίδα και όχι ως εντυπωσιακή φωτεινή γραμμή.

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις 10 Μαΐου από αστρονόμους του Αστεροσκοπείου Μάουντ Λέμον, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 3,7 χρόνια, ακολουθώντας ελλειπτική τροχιά που τον οδηγεί σχεδόν μέχρι την περιοχή του Δία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το μέγεθος του αστεροειδούς αποτελεί εκτίμηση που βασίζεται στην ποσότητα φωτός που αντανακλά η επιφάνειά του, γεγονός που σημαίνει ότι οι μετρήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν απολύτως ακριβείς. Αν ο αστεροειδής αποτελείται από ιδιαίτερα σκοτεινό ή μη ανακλαστικό υλικό, τότε θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στο ανώτερο όριο των εκτιμήσεων ή ακόμη και να είναι μεγαλύτερος, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ακόμη όμως και στο κατώτερο όριο των εκτιμήσεων, ο «2026 JH2» θεωρείται εξαιρετικά καταστροφικός. «Είναι το είδος του αντικειμένου που θα μπορούσε να καταστρέψει μια πόλη αρκετά αποτελεσματικά, αν χτυπούσε», δήλωσε στο New Scientist ο Μαρκ Νόρις από το πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, σε περίπτωση πρόσκρουσης, ο αστεροειδής θα μπορούσε να προκαλέσει φαινόμενο αντίστοιχο με εκείνο του μετεωρίτη του Τσελιαμπίνσκ. Το 2013, ένας μετεωρίτης μήκους 18 μέτρων εξερράγη πάνω από την πόλη Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Η έκρηξη που ακολούθησε ήταν 30 φορές ισχυρότερη από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα, δημιουργώντας ωστικό κύμα που έκανε δύο φορές τον γύρο της Γης. Κάτω ακριβώς από το σημείο της έκρηξης, σε ύψος περίπου 45 χιλιομέτρων πάνω από το έδαφος, η θερμότητα ήταν τόσο έντονη ώστε άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα και βλάβες στον αμφιβληστροειδή. Περίπου 1.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότερα από 3.600 σπίτια υπέστησαν ζημιές, παρότι μόλις το 0,05% του αρχικού διαστημικού βράχου έφτασε στο έδαφος.

Με πιθανό μέγεθος έως και 35 μέτρα σε διάμετρο, ο «2026 JH2» θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο καταστροφικός, κατατάσσοντάς τον ενδεχομένως στην κατηγορία των αστεροειδών «δολοφόνων πόλεων». Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι, παρά την εξαιρετικά κοντινή του διέλευση, δεν αποτελεί απολύτως καμία απειλή για τη Γη.

Χάρη στη συνεχή παρακολούθηση από το δίκτυο τηλεσκοπίων πλανητικής άμυνας, οι αστρονόμοι μπορούν να πραγματοποιούν εξαιρετικά ακριβείς υπολογισμούς για τις τροχιές των αστεροειδών και να αποκλείουν ενδεχόμενες συγκρούσεις.

Ο επόμενος μεγάλος αστεροειδής που αναμένεται να περάσει τόσο κοντά από τη Γη είναι ο «99942 Απόφις», γνωστός και ως «Θεός του Χάους», ο οποίος θα πλησιάσει σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη στις 13 Απριλίου 2029.

Μετά τον Απόφι, η επόμενη σημαντική διέλευση θα πραγματοποιηθεί από τον «2024 YR4», γνωστό επίσης ως «δολοφόνο πόλεων», ο οποίος αναμένεται να περάσει κοντά στη Σελήνη σε ελάχιστη απόσταση περίπου 21.200 χιλιομέτρων το 2032.