«Στο συνέδριο της παράταξής μας συζητήσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, το σχέδιό μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ενόψει του 2030. Έναν δημιουργικό απολογισμό μιας σοβαρής δουλειάς που έχει γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα και το πώς όλοι μαζί ενωμένοι θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε μια παράταξη ευθύνης που ενώνει τους Έλληνες και θέλει να είναι πρακτική και χρήσιμη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή «10 παντού» στο OPEN.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο ταραγμένο, όπου τα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή όλων των ανθρώπων, ασφαλώς και των Ελλήνων πολιτών. Απέναντι σε αυτό η χώρα έχει ανάγκη μια ισχυρή, σταθερή, σοβαρή κυβέρνηση που να παράγει έργο. Η ΝΔ είναι μια τέτοια κυβέρνηση, προφανώς με λάθη και αδυναμίες, αλλά είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε και ασφαλώς αυτό γίνεται για να υπηρετούμε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και θα διεκδικήσουμε για να έχουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η ΝΔ είναι μια μεγάλη, ανοικτή, φιλελεύθερη και δημοκρατική παράταξη, όπου όλοι μας έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και μπορούμε να λέμε αυτά που πιστεύουμε. Βγήκαν συμπεράσματα στο συνέδριο, μας έχουν βρει όλους σύμφωνους και τώρα είμαστε έτοιμοι, ώστε ενωμένοι να συνεχίσουμε ένα δημιουργικό έργο πιο κοντά στους πολίτες, καταθέτοντας το σχέδιό μας ενόψει των επόμενων εκλογών».

«Δική μας δουλειά είναι να εντοπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, να πείθουμε ότι ο δρόμος που πορευόμαστε είναι ο πιο σωστός και να βελτιώνουμε τα πράγματα. Δεν είναι δουλειά των Υπουργών να σχολιάζουν δημοσκοπήσεις Οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα αποτελέσματα που φέρνουν στις εθνικές εκλογές και όχι στις ευρωεκλογές», όπως είπε και συνέχισε: «Από κανέναν συνάδελφό μου δεν άκουσα στο συνέδριο εναλλακτική πρόταση για περιεχόμενο της κυβερνητικής πολιτικής. Οι βασικές κατευθύνσεις που αφορούν τη στρατηγική της χώρας, τη σχέση μας με τις ΗΠΑ που είναι στρατηγική και πρέπει να την ενισχύσουμε ως σημείο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολύ μεγάλο βάρος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε., καθώς και μια οικονομική πολιτική που συνδυάζει την δημοσιονομική αξιοπιστία και σοβαρότητα, με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας, είναι μια συνολική στρατηγική που δεν διαφωνείς κανείς. Από ‘κει και πέρα, αποχρώσεις και επιμέρους κριτικές είναι εξαιρετικά επιθυμητές, αλλά δεν συνιστούν εναλλακτικό δρόμο ούτε για την παράταξη, ούτε για τη χώρα».

Για τον κ. Τσίπρα, ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι «ύστερα από πολλά χρόνια που μελέτησε το παρελθόν του, είπε ότι έκανε λάθος και ότι θα έπρεπε ο ίδιος να κλείσει τις τράπεζες. Αν θέλετε μια τέτοια κυβέρνηση, μπορείτε να την επιλέξετε» και συνέχισε για την πολιτική κατάσταση πως «όταν θα γίνουν οι εκλογές, είναι προφανές ότι η μία πλευρά του ερωτήματος θα είναι το όνομα του Πρωθυπουργού και της παράταξής μας και από την άλλη κάποιοι αρχηγοί κομμάτων οι οποίοι θα θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Δυο κόμματα θα συγκρουστούν για την 2η θέση και είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εχθρός και αντίπαλος της ΝΔ είναι το τί κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κοινωνίας και να πείσουμε ότι αξίζει να έχουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων για την επόμενη τετραετία, για να πετύχουμε ένα ακόμη πιο δημιουργικό έργο».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «η ΝΔ στις εκλογές θα είναι απολύτως ενωμένη, θα είναι μια πανστρατιά για το καλό της χώρας», ενώ για τον κ. Σαμαρά είπε πως «θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόεδρο της ΝΔ και μετέπειτα να εκλεγεί Πρωθυπουργός. Από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτα που να είναι τόσο διαφορετικό που να τον κάνει να αποσύρει την στήριξή του στην παράταξη. Όλοι πρέπει να συνδράμουν και να είναι παρόντες για μια μεγάλη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».