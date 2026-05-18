Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για μια μαζική, άρτια οργανωμένη και ουσιαστικά δημοκρατική διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ήταν ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία συνέδρια, οργανωτικά άρτιο μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις κι εγώ θέλω να επισημάνω ότι η ΝΔ μέσα από αυτό το συνέδριο δεν απευθύνθηκε μόνο στα μέλη της αλλά και στην κοινωνία. Ακούσαμε απόψεις για την ακρίβεια, την δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ΝΔ κάνει ένα συνέδριο για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι για να απαντήσει με ποιον δεν θα κυβερνήσει όπως άλλα κόμματα».

Αναφερόμενος σε όσα είπε ο πρωθυπουργός:

«Το “το είπαμε το κάναμε” δεν είναι ένα χιλιοειπωμένο σύνθημα αλλά κάτι που είναι απαίτηση για την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Επίσης, τέθηκε το ερώτημα για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο σε μια κρίση. Η ΝΔ βγήκε πιο ενωμένη από αυτό το συνέδριο».

Για την κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς αλλά και από στελέχη:

«52 χρόνια από το 1974 η ΝΔ έχει καταφέρει να είναι το μόνο κόμμα που παραμένει μεγάλο. Αυτό θα έπρεπε κάποιους να τους προβληματίζει ειδικά όσους ασκούν σφοδρή κριτική στη ΝΔ. Και η ΝΔ ψήφισε δυσάρεστα μέτρα αλλά δεν είχε μονοψήφια κόμματα. Η διαφορά της είναι ότι λειτουργεί διαφορετικά. Υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις, απόψεις και θέσεις που στο τέλος οδηγούν σε έναν κοινό αγώνα. Σίγουρα υπάρχουν αντιρρήσεις και παράπονα αλλά το συμπέρασμα είναι ένα ότι ο στόχος είναι κοινός. Ο υπουργός Άμυνας έβαλε μια σειρά από θέματα αλλά υπεραμύνθηκε του έργου του δικού του και της κυβέρνησης. Όπου έχουν συντελεστεί επιτυχίες που δεν είχαμε δει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω δηλώσεις και απόψεις πολιτικών. Στο συνέδριο πηγαίνεις για εκείνους που υπηρετούν την παράταξη και συνεχίζουν να το κάνουν με ανιδιοτέλεια», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Μαρινάκης για Καραμανλή και Σαμαρά: Κανείς δεν περισσεύει στη μάχη

Ερωτηθείς για τους πρώην πρωθυπουργούς και αν κάνει κάλεσμα το Μαξίμου όπως έκαναν στελέχη στο συνέδριο:

«Είναι αυτονόητο ότι όταν επίκειται μια μάχη που θα κρίνει για το αν θα συνεχίσει να πηγαίνει η χώρα μπροστά και δεν θα γυρίσει δεκαετίες πίσω δεν περισσεύει κανείς. Αλίμονο αν περίσσευαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική. Η απάντηση είναι προφανής. Κανείς δεν περισσεύει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο νέο κόμμα που θα παρουσιάσει σε λίγες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας.

«Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους είναι αργά να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε και για μια Ελλάδα που το 2019 ήταν 27η σε 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα. Δεν θα απαντήσω εγώ τι θα γίνει αλλά θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι την ώρα των εκλογών».

Για το κόμμα Καρυστιανού και αν συμφωνεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη:

«Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον την ανάλυση του υπουργού Υγείας. Κάτι θα βλέπει ο άνθρωπος. Ένα χρόνο μετά την διάψευση στην κα Τζήμα για το αν θα κάνει κόμμα αναμένουμε και τα πρόσωπα. Η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πλην της πατρίδας μας. Επί ημερών μας έχουν καλλιεργηθεί συμμαχίες. Εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Στο τέλος θα μας κρίνει ο λαός», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.