Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε πρώτος ότι οι Ρεάλ Μαδρίτης και Ζοσέ Μουρίνιο τα βρήκαν σε όλα για να συνεργαστούν ξανά.

Πιο κοντά από ποτέ ως προς την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης όπως όλα δείχνουν. Ο ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο προχώρησε στην σχετική αποκάλυψη.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος γνωστοποίησε ότι ο Special One θα γυρίσει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για μια δεύτερη θητεία. Ο Ίβηρας τεχνκός θα υπογράψει ένα deal της τάξεως των 2 ετών. Ο Πορτογάλος προπονητής υπήρξε καιρό τώρα βασικός στόχος των Ισπανών με τα ρεπορτάζ σε Ισπανία και Πορτογαλία να δίνουν και να παίρνουν σε σχέση με εκείνον και τη Ρεάλ.