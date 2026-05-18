Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στην επόμενη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα Playoffs της Euroleague και ξεκίνησε τον σχεδιασμό της με φόντο την ενίσχυση του ρόστερ της.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ένας από τους παίκτες που απασχολούν σοβαρά την ομάδα είναι ο Αζουόλας Τουμπέλις της Ζάλγκιρις Κάουνας. Ωστόσο, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Ο Λιθουανός φόργουορντ/σέντερ θεωρείται μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση στην αγορά, καθώς διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τις 400.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι ήδη από φέτος η Ζάλγκιρις θα μπορούσε να συζητήσει την παραχώρησή του με ένα ποσό που ενδέχεται να προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όπως σημειώνει το «Sport 5», η Χάποελ έκανε διερευνητική κίνηση για τον παίκτη, όμως αρκετές ομάδες της Euroleague παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του αθλητή.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι στην παρούσα φάση ο Τουμπέλις δεν εμφανίζεται κοντά σε συμφωνία με τη Χάποελ, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζονται ως το φαβορί για την υπογραφή του.

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί εξετάζουν και άλλες λύσεις για τη γραμμή των ψηλών, με τον Τρέι Λάιλς της Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται επίσης στη λίστα τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη υπάρξει προσέγγιση προς την πλευρά του παίκτη ενόψει του καλοκαιρινού σχεδιασμού.