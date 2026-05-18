Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ανέβηκε στη σκηνή του Gazi Music Hall και χάρισε ξεχωριστές στιγμές, τραγουδώντας μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο κοινό.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης ακολούθησε τη… λαϊκή απαίτηση, αφού μετά το τραγούδι του στη φιέστα της ΑΕΚ στο γήπεδο, δεν θα μπορούσε να μην πιάσει ξανά το μικρόφωνο και στα μπουζούκια. Ανέβηκε λοιπόν στην πίστα δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και ερμήνευσε το ρεφρέν από το ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι «Αθήνα μου», με όλο το μαγαζί να τον αποθεώνει.

Στη συνέχεια, ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, κερδίζοντας ακόμα πιο θερμό χειροκρότημα, ενώ δεν παρέλειψε να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο, εξηγώντας πως η φωνή του ήταν κλειστή εξαιτίας των έντονων πανηγυρισμών των τελευταίων ημερών!