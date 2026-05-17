Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τον λόγο στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και είπε πολλά και διάφορα, την ώρα που η κατάμεστη Allwyn Arena τον αποθέωνε.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισσανίδη για την ευκαιρία που του έδωσε να ηγηθεί, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε και στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλιόπουλος στην ομιλία του…

«Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ. Για καλό και για κακό, ξαναδέστε ζώνες! Έχω το προνόμιο και την τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ! Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες.

Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη που τον Ιούνιο του 2024 μου έδωσε τη δυνατότητα να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά τον Ιούνιο του 2025 να φορέσω την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα! Όταν παρέλαβα την ομάδα μου, η φλόγα μέσα μου έκαιγε. Είπα κάποιες ατάκες όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστη στο όραμα. Μίλησα για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

Όταν θα έχετε χρόνο θα ήθελα να ξαναδείτε τη συνέντευξη του καλοκαιριού του 2024. Μίλησα από την πρώτη μέρα για το ευ αγωνίζεσθαι. Ζήτησα ομοψυχία και να λέει ο καθένας τη γνώμη του με επιχειρήματα. Είχα πει ότι διοίκηση θα κάνω εγώ, αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο, θα το κάνουν. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων. Στα δύσκολα, στους πολέμους και αυτό συνδέεται με την ψυχή μας. Είπα για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Που θα τη ζηλεύουν και θα τρίβουν τα μάτια τους στην Ευρώπη. Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα 35 χρόνια στην ακτοπλοΐα. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς τους! Είπα ότι όποιος σκάβει το λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα! Και το είδαμε φέτος επανειλημμένως.

«Ζήτησα ο κόσμος να βάλει ζώνες για να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τις βγάλουν να ξεκουραστούν. Όσοι δεν το πίστεψαν, ας τις βάλουν τώρα για αυτά που έρχονται. Η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουν παρθένες, έκαναν παρθενορραφή! Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα! Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη Ιδέα. Γεννήθηκε από τον ξεριζωμό, από ατόφια συναισθήματα με ατόφιο σκοπό. Από ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους μέσα από τις στάχτες και να μείνει για πάντα στην Ιστορία! Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπαρση και την αλαζονεία! Δείξαμε στο σύστημα, στα κυκλώματα ότι οι ψυχικές δυνάμεις, η μαχητικότητα, η ενότητα, η επιμονή, η υπομονή, το πάθος, η πίστη μπορεί να χαράξει νέους δρόμους! Οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Γράφεται πλέον το νέο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου με ανεξίτηλα γράμματα! Ο ξεριζωμένος λαός μας ξερίζωσε τη διαπλοκή και το σύστημα!

Τα νέα παιδιά μπορούν να έχουν όραμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Τους μάθαμε να διεκδικούν, να κατακτούν, τους δείξαμε τον δρόμο! Χρειάζεται όμως και η συμπαράσταση και η συμβολή σημαντικών κατηγοριών στην κοινωνία μας. Πρώτα από όλα οι γονείς. Να καλλιεργούν τα παιδιά με αξίες και αρχές κοντά στον αθλητισμό, μακριά από βία και ναρκωτικά. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι προπονητές να μάθουν στα παιδιά την αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στην παιδεία και στον πολιτισμό. Δεν μπορείς αλλιώς να φτιάξεις νέες γενιές. Σήμερα μετά από 22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες πολλά από αυτά τα έργα ρημάζουν και σαπίζουν. Τα ΜΜΕ έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση και πληροφόρηση όπως ορίζει η αλήθεια με ευθύνη. Οι τραπεζίτες έχουν υποχρέωση ηθική έναντι των μεσαίων και των μικρομεσαίων, των μικρών που υποφέρουν να τα βγάλουν εις πέρας. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίας επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε funds! Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, το σεβόμαστε και είναι δικός μας σκλάβος.

Τα πρόσωπα που είναι καλλιτέχνες και αθλητές μπορούν να γίνουν πρόσωπα προς μίμηση. Να είναι κοντά στα παιδιά στον αθλητισμό. Εμπνευστείτε, η σπίθα μπήκε! Αλλιώς μένει η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός Μην χάνετε την πίστη σας. Όλοι θα είμαστε μαχητές, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με επιμονή και υπομονή για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε. Σε αυτήν την τροχιά πριν ένα μήνα, εγκαινίασα το ίδρυμα του αειμνήστου πατέρα μου, του Τάκη Ηλιόπουλου. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και αγάπης για τα νέα παιδιά για ένα καλύτερο αύριο. Ο πατέρας μου είχε αγάπη για το Αιγαίο. Το αποκαλούσε τον Παράδεισο της γης. Έλεγε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά τίποτα να μην αφήνεις στην τύχη. Και ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, έρωτα και νοοτροπία πρωταθλητή. Η ΑΕΚ είναι στάση ζωής, είναι Ιδέα! Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η ΑΕΚ».