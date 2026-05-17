Η ΑΕΚ έκλεισε το φετινό πρωτάθλημα με το 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό και ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν πιο χαμογελαστός από ποτέ, τονίζοντας πως ο πήχης θα ανέβει την επόμενη σεζόν.

Οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και μετράνε 24 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα, με τον προπονητής τους να μοιράζει «ευχαριστώ» στις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

«Όμορφη η γιορτή. Ήταν καλύτερα βέβαια με μια ισοπαλία παρά με μια ήττα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να είμαστε συγκεντρωμένοι στον αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, εντός του γηπέδου, εκτός, στο ξενοδοχείο πριν έρθουμε εδώ. Μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες, στον ιδιοκτήτη, σε όλη την ομάδα, σε όλο το σταφ. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά.

Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Την φετινή σεζόν κλείνουμε με το ρεκόρ του αήττητου 24 αγώνων.

Στο τεχνικό κομμάτι ξέρουμε από τώρα λεπτομέρειες, μέχρι και ποιους αντιπάλους θα έχουμε στα προκριματικά του Champions League. Μπορώ να σας πω και ημερομηνίες. Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά», ήταν τα λόγια του Νίκολιτς.