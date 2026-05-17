Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονταν στην πλατεία Αετού πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, γιορτάζοντας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ένωση είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της και οι οπαδοί της ανυπομονούν για τη στιγμή που ο Πέτρος Μάνταλος θα σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της φιέστας.

Αυτό, φυσικά, θα γίνει μετά τη λήξη του ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους», οι οπαδοί της ΑΕΚ όμως δεν μπορούν να περιμένουν και το έδειξαν και με την εντυπωσιακή παρουσία τους στην πλατεία Αετού, έξω από την Allwyn Arena.

Χιλιάδες φίλοι των «κιτρινόμαυρων» συγκεντρώθηκαν εκεί και… έκαναν εξέδρα, φωνάζοντας συνθήματα για την πρωταθλήτρια ομάδα του Νίκολιτς, έχοντας την ευκαιρία να ζήσουν κι αυτοί από κοντά τη φιέστα, ακόμη κι αν δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα.