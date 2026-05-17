Την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, έπειτα από δέκα χρόνια στον πάγκο της, προαναγγέλλει η Daily Mail.

Εδώ και μήνες έχουν αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του Ισπανού προπονητή, το οποίο είναι πιο αβέβαιο από ποτέ καθώς οι φήμες τον θέλουν να βάζει τέλος στη θητεία του στη Σίτι, έχοντας συμπληρώσει δεκαετία στον πάγκο της.

Με την ομάδα να έχει ήδη κατακτήσει το Λιγκ Καπ και το FA Cup και παράλληλα να διεκδικεί το πρωτάθλημα, η Daily Mail επανέρχεται στο θέμα και προαναγγέλλει την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα στο τέλος της σεζόν, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

«Η απάντηση από όσους βρίσκονται μέσα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και είναι μαζί του καθημερινά, είναι πως ναι, οδεύει προς το τέλος της διαδρομής του και ναι, έχει πάρει αυτή την απόφαση εδώ και μερικές εβδομάδες. Υποστηρίζουν ότι οι φήμες και οι ψίθυροι στα επίσημα του Etihad, σύμφωνα με τα οποία ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζει μια ανατροπή της απόφασής του, δεν έχουν βάση, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζουν οι ίδιοι.

Θεωρούν πως είναι θέμα ημερών να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον σύλλογο από την άφιξη του Καταλανού πριν από μια δεκαετία, με σημαντικές αλλαγές να έρχονται και στο τεχνικό επιτελείο», αναφέρει ο δημοσιογράφος Τζακ Γκόγκαν, ο οποίος θεωρείται έγκυρος σε θέματα που αφορούν τη Μάντσεστερ Σίτι.