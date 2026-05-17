Σκηνές πανικού και χάους εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Μόντενα, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και σοκ σε ολόκληρη την Ιταλία.

Το περιστατικό, που σύμφωνα με τις Αρχές φαίνεται να ήταν εσκεμμένο, οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και των υγειονομικών αρχών, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιαίτερα σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο άτομα που υπέστησαν ακρωτηριασμό στα κάτω άκρα έπειτα από πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ μία γυναίκα 55 ετών εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και στη βιτρίνα καταστήματος την ώρα της πρόσκρουσης. Άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 52 και 69 ετών, παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους.

Το σοβαρό περιστατικό είχε άμεσο πολιτικό αντίκτυπο στην Ιταλία. Η Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, ώστε να επιστρέψει άμεσα στη χώρα και να μεταβεί στη Μόντενα για να ενημερωθεί για την κατάσταση. Παράλληλα, στην πόλη αναμένεται και ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τους πολίτες που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση και σύλληψη του δράστη.

Ecco l'attacco di #Modena. Alla guida Salim El Koudri.

Ο δράστης παρουσίαζε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας

Ο άνδρας που συνελήφθη είναι ο 31χρονος Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, από το 2022 έως και το 2024 ο Ελ Κούντρι παρουσίαζε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για «μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής».

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές άσκησαν σε βάρος του κατηγορία για «διάπραξη σφαγής», μία από τις βαρύτερες κατηγορίες που προβλέπει ο ιταλικός ποινικός κώδικας.

An Italian citizen, followed by two other men, heroically stopped Salim El Koudri, the perpetrator of the car-ramming attack in #Modena, while he was armed with a knife.



The first man to intervene was injured by the assailant.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το παρελθόν και τις κινήσεις του δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν την υπόθεση με οργανωμένη τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 31χρονος δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ιταλικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν σκηνές πανικού λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση, με πολίτες να τρέχουν για να βοηθήσουν τους τραυματίες και άλλους να ακινητοποιούν τον οδηγό μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ιταλία, τόσο για τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας όσο και για τη διαχείριση περιστατικών ψυχικής υγείας, ενώ οι τοπικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα της επίθεσης.