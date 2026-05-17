O Ζαν Μοντέρο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Βαλένθια η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague.

O γκαρντ της Ισπανικής ομάδας αναδείχθηκε MVP των play off της διοργάνωσης και μίλησε για τις αναμετρήσεις με τους «πράσινους» κατά την παραλαβή του βραβείου του.

«Είχαμε μεγάλη πίεση πάνω μας και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες, δεν είναι εύκολο να νικήσεις εκεί, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε, πως δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε μπάσκετ και να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Κερδίσαμε το Game 3 και θυμάμαι να λέω στα παιδιά πως τώρα φοβούνται, ξέρουν ότι αν χάσουν πρέπει να ξαναπάνε στη Βαλένθια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μοντέρο.