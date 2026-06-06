Μία 35χρονη μητέρα δύο παιδιών περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του συντρόφου της και τον φόβο που νιώθει εάν αφεθεί ελεύθερος.

Ξύλο, απειλές και εκφοβισμός. Ένας διαρκής φόβος πως το κάθε χτύπημα μπορεί να είναι και το τελειωτικό.

Αυτή είναι η κόλαση που ζει μια μητέρα δύο παιδιών που, παρά το γεγονός πως καταγγέλλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, κάθε φορά τον βλέπει ελεύθερο εξαιτίας της κρατικής ολιγωρίας.

Όπως είπε στις «Εξελίξεις Τώρα», την ίδια ώρα που η Ελλάδα θρηνούσε για την αδικοχαμένη Βασιλική, η ίδια έπεφτε θύμα άγριου ξυλοδαρμού για ακόμα μία φορά. Η 35χρονη, μάλιστα, καταγγέλλει πως ο σύντροφός της επιχείρησε να την πνίξει επειδή ζήλεψε.

«Μου έβαλε τα χέρια στο λαιμό, πήγε να με πνίξει. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή, γιατί νόμιζα ότι αρχίζω και τα χάνω και χάνω τις αισθήσεις μου. Και είχα ένα μαχαίρι. Πιάνει το χέρι μου ένα μαχαίρι εκείνη τη στιγμή στην κουζίνα και πάω να τον απειλήσω και μου γυρνάει το χέρι μαζί με το μαχαίρι να μου το βάλει στην κοιλιά».

Το χρονικό για τη σύλληψη του συντρόφου της

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου της και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 37χρονου.

«Είχα πάει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Απευθύνθηκα εκεί, γιατί δεν πήγαινε άλλο. Τους τα εξήγησα όλα. Το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε την πρωτοβουλία μία κυρία εκεί του Δήμου να καλέσει εκείνη την αστυνομία. Είχε πάρει γύρω στις 40 φορές τηλέφωνο. Με έπαιρνε ασταμάτητα και κάποια στιγμή μου λέει και η υπάλληλος σήκωσε τον να δούμε τι θέλει και άρχισε να βρίζει, να μιλάει με πάρα πολύ άσχημα λόγια. Του τύπου είμαι εκεί και συνάπτω σχέσεις ερωτικές με κάποιους. Άρχισε να φωνάζει, να απειλεί ότι «τελείωνε. Έλα και θα δεις τι έχει να γίνει».

Το πρώτο βράδυ της σύλληψής του, ήταν και το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκε ήρεμα, όπως λέει.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που νιώθω, η αλήθεια είναι. Αλλά κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω ήρεμα και σήμερα που πήγα τα παιδιά στο σχολείο, έβαλα πρώτη φορά μουσική στο αυτοκίνητο, κάτι που δεν το έκανα. Και λέω μέσα μου είναι τόσο ωραία η ζωή και αυτό δεν αξίζει σε κανέναν να μην μπορεί να γελάσει, να πάει μια βόλτα, να απολαύσει τον ήλιο, τον καιρό, τα απλά πράγματα. Και λέω όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και λέω αφού έχει γίνει η αρχή, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρούνται».

Πήγα στην αστυνομία μέσα στα αίματα

«Με έχει χτυπήσει μπροστά στα παιδιά. Μου είχε βάλει και άλλες φορές τα χέρια στο λαιμό, με έχει σπρώξει μπροστά στα παιδιά και επειδή πήρε τα κλειδιά μου και το κινητό μου, πάω να τον τραβήξω και έφυγαν όλα τα νύχια από το χέρι μου. Με τόση δύναμη, δηλαδή, με έσπρωξε. Δεν κατάφερα να τον κρατήσω και όπως ήμουν μέσα στα αίματα, γιατί τα παιδιά έκλαιγαν, πήγα στην αστυνομία. Πήγα μες στα αίματα. Τους είπα δεν αντέχω, με ξέρουν, έχει γίνει πλέον σαν το δεύτερο σπίτι μου η αστυνομία».

«Μετά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, ερχόταν σπίτι, όλα καλά. Έφερνε, ας πούμε, κάποιο δώρο για μένα και καλά να με καλοπιάσει, θεωρώντας ότι εντάξει τώρα είναι μια χαρά. Αν αφεθεί ελεύθερος, φοβάμαι. Φοβάμαι και για μένα και για τα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Αν αφεθεί ελεύθερος, νομίζω ότι θα φύγω. Δε γίνεται να ζω με το φόβο. Η πρώτη μέρα μετά τη σύλληψή του δεν το πίστευα ότι είναι μέσα και όταν βγήκα με τα παιδιά να τα πάω στις δραστηριότητές τους, κοίταγα δεξιά κι αριστερά. Νόμιζα ότι είναι κάπου και θα έρθει πάλι να κάνει φασαρία. Δεν το πίστευα. Μετά συνειδητοποιούσα ότι ηρέμησε, είναι μέσα, είμαστε ασφαλείς».

Σήμερα ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.