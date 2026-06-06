Στη φυλακή θα βρεθεί ο 41χρονος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, με την υπόθεση να έχει σοκάρει από την αγριότητά της το πανελλήνιο.

Μετά από μια μαραθώνια απολογία, στην οποία ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά βρισκόταν εν βρασμώ ψυχικής ορμής, καθώς λίγο νωρίτερα είχε γίνει μεγάλος καβγάς μεταξύ τους, κάτι που όμως φαίνεται να μην έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη Βασιλική, με τα δύο παιδιά τους μάλιστα, ηλικίας 10 και 6 χρόνων, να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας από το πρωί βρίσκονταν συγκεντρωμένες γυναίκες που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας.

Ξεσπά η θεία της Βασιλικής

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που αφορούν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα και τα όσα βίωνε από τον ίδιο της τον σύζυγο που τελικά έγινε και δολοφόνος της. «Την είχε αποκόψει από όλους» είπε η θεία της, εξηγώντας πως όταν ήταν έγκυος τη χτυπούσε στην κοιλιά με αποτέλεσμα η γυναίκα να έχει χάσει δύο παιδιά.

Η θεία της 39χρονης μίλησε στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου 6/6, εξηγώντας ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε στο σπίτι της Βασιλικής. «Ξέρω ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, “δεν το ‘ξερα” λέει, “δεν το ‘ξερα”. Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ‘βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;» επεσήμανε.

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη, η θεία της Βασιλικής είπε: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν οι γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχόταν σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπόταν να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα».

Αποκάλυψη: Η Βασιλική είχε χάσει δύο παιδιά

«Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. Την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο» σημείωσε.

Αναφερόμενη στην οικογένεια του δράστη δήλωσε: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

«Δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου»

Η αποκάλυψη για τα όσα έλεγε η μεγάλη κόρη της οικογένειας στο σχολείο: «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει» είπε η θεία της 39χρονης.

«Έμαθα ότι το παιδί το μεγάλο το ‘πε, ότι η μαμά πέθανε. Δεν ξέρει όμως πώς πέθανε. Έμαθε το παιδί ότι η μαμά του πέθανε, αλλά δεν τους έχουνε πει με ποιον τρόπο πέθανε» συμπλήρωσε.

«Εγώ λέω ότι τα καταλάβανε τα παιδιά γιατί ήτανε μέσα. Αφού φωνάζανε, ακούγανε δίπλα φωνές. Μία κυρία στην κηδεία έλεγε “άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο, τη βοήθεια“. Και της είπα: “Και δεν παίρνεις εσύ ένα τηλέφωνο την αστυνομία;”. και μου απάντησε “Α για να μπλέξουμε;” “Να μπλέξεις” της λέω. Άφησες δυο παιδιά ορφανά. Εάν η Βασιλική ερχόταν σε μένα, εγώ θα τη βοηθούσα. Και δουλειά θα της έβρισκα και τα παιδιά θα βοήθαγα να πηγαίνουν σχολείο, κι όλα. Δεν ήρθε να με ζητήσει. Γι’ αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω» εξήγησε η θεία της δολοφονημένης γυναίκας.

Για την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αναμένεται να ζητήσει ο καθ’ ομολογίαν δράστης είπε: «Να τον βγάλουν ψυχοπαθή για να γλιτώσει; Ας πάει, αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει αυτό».