Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που αφορούν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα και τα όσα βίωνε από τον ίδιο της τον σύζυγό που τελικά έγινε και δολοφόνος της. «Την είχε αποκόψει από όλους» είπε η θεία της εξηγώντας πως όταν ήταν έγκυος τη χτυπούσε στην κοιλιά με αποτέλεσμα η γυναίκα να έχει χάσει δύο παιδιά.

Η θεία της 39χρονης μίλησε στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου 6/6 εξηγώντας ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε στο σπίτι της Βασιλικής. «Ξέρω ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, “δεν το ‘ξερα’ λέει, “¨δεν το ΄ξερα”. Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ΄βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;» επεσήμανε.

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη η θεία της Βασιλικής είπε: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν οι γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα».

«Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο» σημείωσε.

Αναφερόμενη στην οικογένεια του δράστη δήλωσε: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

Η αποκάλυψη για τα όσα έλεγε η μεγάλη κόρη της οικογένειας στο σχολείο

«Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει» είπε η θεία της 39χρονης.

«Έμαθα ότι το παιδί το μεγάλο το ‘πε, ότι η μαμά πέθανε. Δεν ξέρει όμως πώς πέθανε. Έμαθε το παιδί ότι η μαμά του πέθανε, αλλά δεν τους έχουνε πει με ποιον τρόπο πέθανε» συμπλήρωσε.

«Εγώ λέω ότι τα καταλάβανε τα παιδιά γιατί ήτανε μέσα. Αφού φωνάζανε, ακούγανε δίπλα φωνές. Μία κυρία στην κηδεία έλεγε “άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο, τη βοήθεια”. Και της είπα: “Και δεν παίρνεις εσύ ένα τηλέφωνο την αστυνομία;”. και μου απάντησε “Α για να μπλέξουμε;” “Να μπλέξεις” της λέω. Άφησες δυο παιδιά ορφανά. Εάν η Βασιλική ερχόταν σε μένα, εγώ θα τη βοηθούσα. Και δουλειά θα της έβρισκα και τα παιδιά θα βοήθαγα να πηγαίνουν σχολείο, κι όλα. Δεν ήρθε να με ζητήσει. Γι’ αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω» εξήγησε η θεία της δολοφονημένης γυναίκας.

Για την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αναμένεται να ζητήσει ο καθ’ ομολογίαν δράστης είπε: «Να τον βγάλουν ψυχοπαθή για να γλιτώσει; Ας πάει, αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει αυτό».

Απολογείται ο 41χρονος – Αποδοκιμάστηκε κατά την είσοδο του στα δικαστήρια

Ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται από το πρωί ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το ERTNews πέρασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και αυτή την ώρα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα της ανακριτικής διαδικασίας για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας έχουν συγκεντρωθεί γυναίκες και πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ακόμη μία γυναικοκτονία, ζητώντας ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Το κλίμα στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μόλις χθες το βράδυ χιλιάδες Καλαματιανοί κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε μια μαζική πορεία στο κέντρο της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα «Καμιά άλλη δολοφονημένη», οι διαδηλωτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, ζητώντας να μην υπάρξει άλλο θύμα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 41χρονος

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.