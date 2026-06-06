Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου σήμερα, Σάββατο 6/6 ο καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Όπως έχει προκύψει από τα στοιχεία της έρευνας για την γυναικοκτονία, στην κατοχή του εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που, κατά τις αρχές, σκιαγραφεί ένα προφίλ εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

Στο ERTnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» μίλησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, ο οποίος επεσήμανε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη, η οποία –όπως είπε– ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», είπε ο Γιώργος Καλιακμάνης, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

«Η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό»

Επίσης, αναφέρθηκε στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σημειώνοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Ο ίδιος στάθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Λέμε στις γυναίκες να φεύγουν από την πρώτη φορά που θα σηκωθεί χέρι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς συχνά υπάρχουν απειλές.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία» είπε κλείνοντας.

Το θύμα είχε αρχίσει το τελευταίο διάστημα να εκμυστηρεύεται την κατάσταση που βίωνε σε κοντινά της πρόσωπα, ενώ φέρεται να είχε απευθυνθεί και σε κοινωνικές δομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της είχε προταθεί ακόμη και η λήψη μέτρων προστασίας, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει περαιτέρω, πιθανόν λόγω φόβου και της συνεχούς παρακολούθησης που φέρεται να δεχόταν.