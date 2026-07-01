Την έντονη «ανυπομονησία» του να ταξιδέψει για πρώτη φορά με το ολοκαίνουργιο Air Force One εξέφρασε ανοιχτά ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας αίσθηση στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ανυπομονεί να πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια το Κατάρ για τη συγκεκριμένη χειρονομία.

Το γεγονός αυτό έχει ήδη ανάψει φωτιές, καθώς πρόκειται για ένα άκρως αμφιλεγόμενο δώρο. Το υπερπολυτελές αεροσκάφος, που παραχωρήθηκε από το εμιράτο, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για το παρασκήνιο και τις σκοπιμότητες της δωρεάς.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα αεροσκάφος όπως αυτό εδώ», παρά το γεγονός πως το αεροπλάνο, ένα Boeing 747-8 που τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, φτιάχτηκε αρχικά στη χώρα.



«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ανυπομονώ για αυτήν την πρώτη πτήση. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, πριν από ένα ταξίδι στη Βόρεια Ντακότα (βόρειες ΗΠΑ) στο πλαίσιο των εορτασμών της 250ης επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.



«Μόλις το ολοκλήρωσαν. Το προσάρμοσαν για έναν πρόεδρο, κάτι που σημαίνει όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και όλους τους εξελιγμένους εξοπλισμούς που διαθέτει. Είναι πολύ περίπλοκο, πραγματικά εξαιρετικό», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους από την αεροπορική βάση Andrews, κοντά στην Ουάσιγκτον.



Αυτή η δωρεά ενός αεροσκάφους ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως εκτιμάται, από μια ξένη δύναμη, το Κατάρ έχει προκαλέσει σωρεία επικρίσεων σε επίπεδο ηθικό, συνταγματικό και ασφαλείας.



Η πλούσια χώρα του Κόλπου, που διαδραματίζει επίσης έναν σημαντικό ρόλο διαμεσολάβησης στις συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, προσέφερε τον περασμένο χρόνο το αεροσκάφος. Έκτοτε υποβλήθηκε σε σημαντικές τροποποιήσεις και σε μια σειρά δοκιμών.



Το αεροσκάφος θα χρησιμεύσει ως μεταβατική λύση εν αναμονή της παράδοσης από την Boeing δύο νέων, ειδικά σχεδιασμένων Air Force One, τα οποία αναμένονται μέσα σε δύο χρόνια έπειτα από καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.