Ξεχωριστές συναντήσεις με Αμερικανούς και Ιρανούς διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν στην Ντόχα οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Σε ανάρτησή του, ο Ανσάρι έκανε λόγο για «θετική πρόοδο» σε ζητήματα που αφορούν το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της Συνόδου της Λίμνης της Λουκέρνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, μετά την υπογραφή του μνημονίου τον περασμένο μήνα.

Qatar & Pakistan mediators concluded separate meetings with the US & Iranian negotiators in Doha today, with positive progress made on issues related to the Islamabad Memorandum of Understanding, building on the outcomes of the Lake Lucerne Summit. The parties agreed to continue… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις το προσεχές διάστημα, ενώ η επόμενη συνάντηση αναμένεται να προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των τελετών για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελετές θα ξεκινήσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ενώ η επίσημη ταφή του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα την πρώτη ημέρα του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ