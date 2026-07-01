Μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη έρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε ανοιχτά την πρόοδο των έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός ηγέτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το κλίμα που επικρατεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια.



Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε «πολύ καλές» τις έμμεσες τεχνικές συνομιλίες που διεξάγουν οι Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ, δείχνοντας ότι υπάρχει έδαφος για συνεννόηση σε ένα από τα πιο καυτά γεωπολιτικά μέτωπα του πλανήτη.



«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά. Είχαν πολύ καλές συναντήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο νέο προεδρικό του αεροπλάνο, δώρο από το Κατάρ, ταξιδεύοντας στη Βόρεια Ντακότα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά», είπε, «αλλά τα πάμε πολύ καλά». «Το αποκαλώ αυτό αποπυρηνικοποίηση και όλα προχωρούν, πηγαίνουν καλά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην άμβλυνση των εντάσεων έπειτα από ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.