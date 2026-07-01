Ακραία ζέστη αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ με την Πολιτεία της Νέας Υόρκης να ανακοινώνει ότι θα λάβει ιστορικά μέτρα προστασίας για τον καύσωνα.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, προειδοποίησε σήμερα ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι «το πιο ακραίο» που έχει γνωρίσει η πόλη του «εδώ και πάνω από μια δεκαετία». Όπως είπε, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα «άνευ προηγουμένου, ιστορικό» σχέδιο αντιμετώπισης του καύσωνα, το οποίο περιλαμβάνει οχήματα διανομής νερού και προσωρινούς σταθμούς με συστήματα υδρονέφωσης.

Επίσης, στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Την Πέμπτη, όταν θα κορυφωθεί ο καύσωνας στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, η αίσθηση της θερμοκρασίας προβλέπεται πως θα ξεπερνά τους 43°C στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, ανέφερε το πρακτορείο Reuters.

Ενόψει του ακραίου φαινομένου, οι αρχές πολλών πόλεων λαμβάνουν έκτακτα μέτρα και απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να λάβουν προφυλάξεις.

Παρότι τα περισσότερα κτίρια στις ΗΠΑ είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού και ψύξης, οι καύσωνες προκαλούν περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με τους κυκλώνες και τις πλημμύρες. Η ένταση και η διάρκεια αυτού του κύματος ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υδράργυρος θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ουάσινγκτον μεταξύ της Πέμπτης και του Σαββάτου – της Ημέρας Ανεξαρτησίας – όταν οι διοργανωτές των εορταστικών εκδηλώσεων έχουν προαναγγείλει το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων στα χρονικά.