Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με δύο νεκρούς και μία 40χρονη γυναίκα να νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, όπως ανέφεραν κάτοικοι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τεράστια μάχη.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στη δασική περιοχή της Λητής. Η 40χρονη σύζυγός του υπέστη εγκαύματα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή της.

Το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη σορός εντός της οικίας όπου είχε βρεθεί νωρίτερα ο 65χρονος. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα. Μένει πάντως να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα χθες το βράδυ στην κοινότητα της Λητής και οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγωδία.

Ο Γιώργος Τόλας, πρόεδρος της κοινότητας της Λητής, δήλωσε: «Δυστυχώς θρηνούμε δύο θύματα στην κοινότητά μας. Μιλάμε για μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 14:00 η ώρα με ραγδαία εξέλιξη. Είχε αρκετούς ανέμους με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί η φωτιά προς τις κατοικίες του χωριού, οι οποίες συνορεύουν με τη δασική έκταση».

«Ευτυχώς, δεν κάηκαν παραπάνω σπίτια, παρ’ όλα αυτά το μελανό σημείο είναι η απώλεια των δύο συγχωριανών μας. Τον πατέρα της οικογένειας τον γνώριζα, ήταν δάσκαλος στην περιοχή μας. Από μικρή ηλικία τον γνωρίζαμε και τώρα τελευταία και με τον πιτσιρικά.

Το σπίτι είναι στην κυριολεξία απομονωμένο, μέσα στο δάσος».

«Η πορεία της φωτιάς ήταν αστραπιαία. Ήδη υπήρχε επικοινωνία με την Αθήνα και ήχησε το 112. Η αστυνομία είχε επέμβει άμεσα για να κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Δυστυχώς υπήρξε αυτή η εξέλιξη», είπε ακόμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Δερβένι, που ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Λητής.

Για τους λόγους που η οικογένεια έμεινε πίσω και δεν εγκατέλειψε το σπίτι είπε: «Δυστυχώς δεν μπορώ να γνωρίζω. Δυστυχώς πάντα ο ιδιοκτήτης μίας κατοικίας επιχειρεί μέχρι τελευταία στιγμή να σώσει την περιουσία του. Κακά τα ψέματα. Ενδεχομένως να το κάναμε όλοι αυτό. Είναι μοιραίο λάθος, όπως αποδείχθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση».

«Το σπίτι ήταν χτισμένο μέσα σε ιδιοκτησία, δεν ήταν δασική έκταση. Υπήρχε ένα οικόπεδο, το οποίο περιβάλλεται από το δάσος της κοινότητας», διευκρίνισε στη συνέχεια.

«Στην ουσία μιλάμε για ένα κατάλυμα, μία πρόχειρη κατασκευή, η οποία βρισκόταν μέσα στο δάσος. Δεν μιλάμε για μία μόνιμη κατοικία, όπως την έχουμε στο μυαλό μας», είπε ακόμη, εξηγώντας πάντως ότι η οικογένεια κατοικούσε εκεί μόνιμα.

Για την ταυτότητα του δεύτερου θύματος εξήγησε πως ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική. «Εικάζεται ότι είναι ο μικρός Μάξιμος», κατέληξε.