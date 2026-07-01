Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε συλλυπητήρια για την απώλεια της Βάγιας Νέστωρα, καταδικάζοντας την εμπρηστική επίθεση και τονίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. «Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», προσθέτει μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσίπρα:

«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους.

Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.

Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας».

Υπενθυμίζεται ότι ξημερώματα Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας που διαμένει στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της έσπευσαν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως υπέστησαν εγκαύματα, με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να μεταφέρεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο