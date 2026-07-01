Η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη δοκιμασία που πέρασε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη την περίοδο ένιωθε πως είχε επωμιστεί σχεδόν αποκλειστικά τις ευθύνες της κοινής ζωής με τον τότε σύντροφό της. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε χρόνος και ψυχοθεραπεία για να δει διαφορετικά όσα είχε βιώσει.

«Δούλευα άρρωστη και έφερνα τα λεφτά στο σπίτι»

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να τερματίσει μια σχέση οκτώ ετών, παραδεχόμενη πως δεν ήταν εύκολη.

«Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις σε έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει οχτώ χρόνια από τη ζωή σου “Ξέρεις τι; Θέλω να σηκωθείς και να φύγεις”. Από τα οχτώ χρόνια τα δύο ήταν άσχημα».

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα βίωνε όσο έδινε τη δική της μάχη με την ασθένεια.

«Τα τέσσερα ήταν όταν εγώ αρρώστησα κι εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Κι εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ.

Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελλίσω είναι ότι “θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για δύο, φαλακρή, με την τομή”. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρεώσή μου να το κάνω».

Η ψυχοθεραπεία και η διαφορετική ματιά στη σχέση

Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία άρχισε να επανεξετάζει όσα θεωρούσε μέχρι τότε φυσιολογικά.

«Όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου είπε “Να σου πω κάτι, θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις ότι θα ήθελες αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά και χωρίς τη δική σου συνδρομή”.

Άρχισα, λοιπόν, σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου είχε δοθεί, το είχα δώσει πολλαπλώς πίσω, σε στήριξη, σε συμπαράσταση… στα πάντα.

Κι εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο, αλλιώς, κακοποιημένη. Και ότι, βέβαια, έχω κι εγώ ενδεχομένως κακοποιήσει τον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο».

«Έφυγα γιατί ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα»

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι η οριστική απόφαση να αποχωρήσει από τη σχέση της ήρθε όταν γνώρισε έναν νέο άνθρωπο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σχέση είχε ήδη φτάσει σε αδιέξοδο.

«Βέβαια, πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα. Είχε πια δυσκολέψει πολύ η σχέση, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή.

Ήταν μία συνεχόμενη φθορά. Είναι αυτό που πάει σταδιακά και το πράγμα ασχημαίνει πολύ και δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε έφεραν σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει σε πάτο το πράγμα.

Είναι η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μία εκδοχή του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμά και λες πια “σε παρακαλώ ας το λήξουμε, γιατί έχω χαθεί”».