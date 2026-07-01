Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι του Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Για την ανάσυρση του έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα, κλιμάκιο της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ομάδα χειριστών drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συνδράμει στις έρευνες.