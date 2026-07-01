Ισχυρά αντανακλαστικά και διάθεση για ανάπτυξη επιδεικνύει ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, παρά το γεμάτο προκλήσεις διεθνές περιβάλλον. Οι Έλληνες επιχειρηματίες συνεχίζουν να αναζητούν με πείσμα νέους δρόμους εξέλιξης, προγραμματίζοντας νέες επενδύσεις και προσλήψεις προσωπικού για το επόμενο διάστημα, κόντρα στο κλίμα της αυξημένης αβεβαιότητας. Αυτό είναι το βασικό και άκρως ενθαρρυντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα ευρήματα της δεύτερης έκδοσης της μεγάλης έρευνας επιχειρηματικότητας της EY Ελλάδος, «EY Entrepreneurship Barometer Ελλάδα 2026».



Η αγορά δείχνει έτοιμη να ρισκάρει και να θωρακίσει την εγχώρια οικονομία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου 2026 σε δείγμα 167 Ελλήνων επιχειρηματιών, στο πλαίσιο ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος της EY σε 14 χώρες της Βόρειας, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιφέρειας (Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Καζακστάν, Κροατία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία).



Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο Γιώργος Παπαδημητρίου, διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι Έλληνες επιχειρηματίες παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, εμπόδια, γραφειοκρατία, ελλείψεις σε κρίσιμες δεξιότητες, πληθωριστικές πιέσεις, θέματα αύξησης ενεργειακού κόστους κ.ά. διατηρούν ένα επίπεδο συγκρατημένης αισιοδοξίας. Παρά τις προκλήσεις, βελτιώνουν επενδύσεις σε καινοτομία και τεχνολογία και προχωρούν σε προσλήψεις. «Είναι σαφές ότι για να μπορέσεις να αντέξεις σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνέχεια με μεγάλη ταχύτητα, πρέπει να βρεις ένα τρόπο διαρκούς μετασχηματισμού, να προσαρμοστείς στις αλλαγές και να συνεχίσεις μπροστά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδημητρίου και συμπλήρωσε: «οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα φαίνεται ότι πλέον περνούν αποφασιστικά από την πρόθεση στην υλοποίηση».



Από την πλευρά της, η Ευτυχία Κασελάκη, εταίρος της EY Ελλάδος, επικεφαλής του τομέα EY Private στην Ελλάδα και επικεφαλής Organization, Change and People Consulting, ανέφερε ότι οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που δημιουργεί το σημερινό ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ανάγκη μετάβασης της οικονομίας μας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις. «Σήμερα, καλούνται να προχωρήσουν ακόμη πιο δυναμικά στον μετασχηματισμό τους και να επενδύσουν σε τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη ευφυΐα, αλλά και σε ευέλικτες δομές που διευκολύνουν την καινοτομία, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά τους» υπογράμμισε.



Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια των Ελλήνων επιχειρηματιών, η έρευνα έδειξε ότι δηλώνουν μεγαλύτερη προθυμία να επενδύσουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με τους επιχειρηματίες των υπόλοιπων χωρών της έρευνας. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται, κυρίως, σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως οι αναβαθμίσεις ή νέες εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού(63%). Η χρηματοδότηση των επενδύσεων προέρχεται, κυρίως, από ίδιους πόρους, με το 66% των επιχειρήσεων να βασίζονται στην επανεπένδυση κερδών και ιδίων κεφαλαίων.



Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες στη χώρα μας αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, και εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να ενσωματώσουν σύγχρονες τεχνολογίες, σε σύγκριση με άλλες χώρες του δείγματος. Συγκεκριμένα, 83% αναφέρουν αυξημένη αξιοποίηση του AI και της μηχανικής μάθησης κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, έναντι 76% στο συνολικό δείγμα της έρευνας. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες ψηφιακές τεχνολογίες παραμένουν περιορισμένες, με τρεις στους πέντε επιχειρηματίες να αναφέρουν ότι τα τελευταία τρία χρόνια είτε επένδυσαν έως 25.000 ευρώ (39%), είτε δεν πραγματοποίησαν καμία σχετική επένδυση (20%).



Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η βελτίωση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες του συνολικού ποσοστού (18%) όσων δήλωσαν ότι έχουν επενδύσει από 100.001 ευρώ έως 250.000 ευρώ (8% από 5% το 2025) και πάνω από 250.000 ευρώ (10% από 5% το 2025).



Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα στην έρευνα εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι για τη συνολική πορεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, το επίπεδο αισιοδοξίας τους εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Παράλληλα, παρά τις προσπάθειες ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα, η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (78%) αναδεικνύονται ως το πιο σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα στη χώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Παρότι οι προοπτικές ενίσχυσης της απασχόλησης παραμένουν θετικότερες σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, καταγράφεται μεγαλύτερη συγκράτηση σε σχέση με το 2025. Η πρόθεση για προσλήψεις περισσότερων εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης εξακολουθεί να κυριαρχεί (53%), ενώ ενισχύεται και το ενδιαφέρον για συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, το οποίο ανέρχεται στο 20%, από 14% το 2025.



Η ανεύρεση ταλέντου με απαραίτητες δεξιότητες αποτελεί την κυριότερη δυσκολία κατά την πρόσληψη εργαζόμενων για το 69% των ερωτηθέντων, ενώ ως σημαντικότερη πρόκληση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού για το 2026 αναδεικνύεται το εργατικό κόστος και η προσφορά ανταγωνιστικών αμοιβών και παροχών, σύμφωνα με το 52% (45% το 2025).