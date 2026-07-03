Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι στραγγάλισε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του, πέθανε από πιθανή καρδιακή προσβολή την ώρα που φέρεται να προσπαθούσε να ξεφορτωθεί το πτώμα της, με τον αδελφό του θύματος να κάνει λόγο για «κάρμα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα του tmz.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τον περασμένο μήνα ο Ντάνιελ Ρόμπινς φέρεται να δολοφόνησε την Τζέσικα Φολντς στην κομητεία Τσέιμπερς της Αλαμπάμα, εν μέσω της ταραχώδους σχέσης τους. Οι αρχές αναφέρουν ότι την ώρα που ο Ρόμπινς έσερνε το σώμα της Φολντς μέσα σε δασική περιοχή, ξαφνικά κατέρρευσε και πέθανε, πιθανότατα από καρδιακή προσβολή.

Ο αδελφός της γυναίκας, Τζέισον Γουόλτερς, δήλωσε στο TMZ ότι το «κάρμα» πρόλαβε τον Ρόμπινς την ώρα που έκανε την πράξη του. «Ο Θεός λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο σερίφης της κομητείας Τσέιμπερς, Τζεφ Νέλσον, λέγοντας στο TMZ ότι, αν ο Ρόμπινς πέθανε πράγματι από καρδιακή προσβολή, τότε «τελικά δικάστηκε και κρίθηκε από τον Θεό».

«Αν είσαι πιστός, αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να το δεις», πρόσθεσε.

Ο σερίφης ανέφερε επίσης ότι ο Ρόμπινς φέρεται να έβαλε μεγάλη ένταση και συναίσθημα στη δολοφονία της συντρόφου του, χρησιμοποιώντας τα χέρια του για να της αφαιρέσει τη ζωή, και πως πιθανότατα η πίεση ήταν υπερβολική για την καρδιά του, καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα.

Οι αρχές εξακολουθούν να περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας που θα καθορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου του Ρόμπινς. Σύμφωνα με τον Νέλσον, οι αστυνομικοί της κομητείας Τσέιμπερς κλήθηκαν στις 10 Ιουνίου σε δασική περιοχή, αφού πολλοί οδηγοί επικοινώνησαν με την άμεση δράση όταν εντόπισαν ένα άδειο αγροτικό όχημα σταματημένο στη μέση του δρόμου.

Ένας από τους οδηγούς είδε αυτό που έμοιαζε με δύο σώματα πεσμένα μέσα στο δάσος, περίπου 15 μέτρα μακριά από τον δρόμο. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν τον Ρόμπινς νεκρό σε εμβρυακή στάση δίπλα στο σώμα της Φολντς, στο σημείο όπου φέρεται να την είχε μεταφέρει αφού την έβγαλε από το αγροτικό όχημα.

Ο Νέλσον ανέφερε ότι η Φολντς έφερε τραύματα στο σώμα της και η νεκροψία έδειξε ότι είχε πεθάνει από στραγγαλισμό.

Αντίθετα, στο σώμα του Ρόμπινς δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμού, γεγονός που σύμφωνα με τον σερίφη δείχνει ότι πιθανότατα πέθανε από καρδιακή προσβολή και όχι από βίαιη επίθεση.