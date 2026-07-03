Μια αναπάντεχη παρασκηνιακή συνάντηση στο Λονδίνο ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι στάθηκε η αφορμή για τη συμμετοχή του διαδόχου του βρετανικού θρόνου στο αμερικανικό podcast Νιου Χάιτς.

Η παρουσία του Βρετανού γαλαζοαίματου στην εκπομπή του αθλητή του NFL και του αδελφού του, Τζέισον, ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, την ίδια στιγμή που οι φήμες για τον επικείμενο γάμο της ποπ σταρ με τον παίκτη των Κάνσας Σίτι Τσιφς κορυφώνονται.

Η πρόσκληση στα παρασκήνια και η υπόσχεση για φυγάδευση

Η γνωριμία τους είχε γίνει στα παρασκήνια της περιοδείας Eras Tour, με τον αθλητή να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης:

«Έπρεπε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό για εσάς, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Σας είδα πριν από λίγο καιρό και σας προσκάλεσα στην εκπομπή, γιατί είχαμε μιλήσει λίγο για την Άστον Βίλα και για τον ενθουσιασμό γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο.»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, υποσχέθηκε πως αν η εθνική ομάδα της χώρας του φτάσει στον τελικό του Μουντιάλ, θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ και θέλει τους δύο αδελφούς μαζί του, λέγοντας:

«Θα σας δω και τους δύο εκεί, στον τελικό».

Στο άκουσμα της πιθανότητας ο Τράβις Κέλσι να είναι δεσμευμένος με τις υποχρεώσεις της ομάδας του, ο αδελφός του αστειεύτηκε για μια πιθανή κρυφή νυχτερινή απόδραση, με τον Ουίλιαμ να συμπληρώνει με χιούμορ:

«Πες μου σε ποιον πρέπει να γράψω, Τράβις. Θα σε βγάλουμε από εκεί.»

Το δίλημμα για την Τέιλορ Σουίφτ και το άγχος της συνάντησης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε το ερώτημα για την πιο εμβληματική στιγμή που έχει καταγραφεί στο στάδιο Γουέμπλεϊ, ανάμεσα σε ένα touchdown του αθλητή το 2015 και την πρόσφατη εμφάνισή του ως χορευτής στο πλευρό της Τέιλορ Σουίφτ. Ο διάδοχος του θρόνου επέλεξε χωρίς δισταγμό: «Ο Τράβις ως χορευτής της Τέιλορ.», με τον ίδιο τον παίκτη να απαντά:

«Σίγουρα ήταν μία από τις πιο περήφανες στιγμές της ζωής μου. Αν αποφασίσει να ξαναβγεί σε περιοδεία, θα φροντίσω ευχαρίστως να επιστρέψει στη σκηνή.»

Η πρώτη επαφή με τη βασιλική οικογένεια προκάλεσε έντονη αμηχανία στους δύο αθλητές, όπως εξομολογήθηκε ο σύντροφος της τραγουδίστριας:

«Ειλικρινά, ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής μου να γνωρίσω εσάς και τα παιδιά εκείνη την ημέρα. Εγώ και ο Τζέισον το συζητάμε ακόμη. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι που θα γνωρίζαμε εσάς και τη βασιλική οικογένεια. Ο Τζέισον μάλιστα αστειεύεται ακόμη ότι δεν ήξερε τι να κάνει με την μπίρα που κρατούσε.»

Ο Τζέισον Κέλσι στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία της μικρής πριγκίπισσας Σάρλοτ, αναφέροντας ότι ως πατέρας τεσσάρων κοριτσιών τη συμπάθησε αμέσως, με τον Ουίλιαμ να σχολιάζει:

«Συγχαρητήρια. Τέσσερις κόρες. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις.»

Τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και η σχέση του βασιλιά Καρόλου με το ποδόσφαιρο

Η ατζέντα της 20λεπτης κουβέντας περιλάμβασε και την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, με τον Τζέισον να ρωτά αν το Παλάτι εκπλήσσεται που οι ΗΠΑ τα κατάφεραν για 250 χρόνια.

«Υπήρξαν στιγμές… υπήρξαν στιγμές. Θέλω να πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ενωμένες και τα επόμενα 250 χρόνια. Μας συνδέει μια πολύ δυνατή αδελφική σχέση», απάντησε γελώντας ο Βρετανός πρίγκιπας.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο αγγλικό ποδόσφαιρο και την επιλογή των κορυφαίων παικτών (όπως οι Μπέκαμ, Λίνεκερ και Κέιν), ο Τράβις Κέλσι τον ρώτησε αν μόλις τους έχρισε όλους ιππότες, με τον Ουίλιαμ να απαντά: «Προσπαθώ.»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η αγάπη του για το άθλημα και την Άστον Βίλα δεν προέρχεται από την οικογένειά του:

«Σε καμία περίπτωση. Ο πατέρας μου μισεί το ποδόσφαιρο. Η οικογένειά μου δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα. Αγάπησα το ποδόσφαιρο χάρη στους φίλους μου, που με πήγαν στον πρώτο μου αγώνα όταν ήταν μαθητής. Στο σχολείο δεν μπορούσες να αποφύγεις τις συζητήσεις για το ποδόσφαιρο. Ήταν παντού.»